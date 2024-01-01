竹縣元旦升旗百名家長陳情「高中不足」 楊文科贊同：中央要正視

新竹縣元旦升旗一早在新竹縣政府廣場舉行，廣場後方百位家長舉著紅布條向新竹縣長楊文科陳情，呼籲縣府超前部署，今年起就要增額。楊文科在台上致詞時回應，感謝鄉親今天拿紅布條希望中央要增班、重視這問題，中央權責必須要增班幫助新竹縣，但目前都得不到中央具體承諾，我們會繼續努力。

大新竹高中就學權益自救會發言人潘思齊指出，今天有許多家長，第一次來縣府廣場前升旗，就了為了新竹縣爭取高中職而站出來，希望國教署、縣府負起責任，還給孩子應有的受教權，提升大新竹地區的教育資源。

自救會提出5大訴求，分別是113學年度新竹縣市高中職再增額3百名、新竹縣市公立高中職每班再增額2名、竹縣提供往返苗栗通學專車並補助車資、立即評估新高中職或可行的完全中學、爭取竹竹苗會考計分制度改為更細緻的計分制度。

潘思齊指出，新竹的高中學生人數將在116學年度龍年高一時入學達高峰，並維持在此高點上至少6年。然而國教署逐年高中減額的政策下，新竹近5年會考人數雖數量接近，但高中職招生數卻年年下降，造成去年會考成績要1A以上才能就讀新竹的公立學校普通科。5B孩子若還未找到志向，不想讀高職，只能讀私校或是去苗栗讀高中。但竹苗之間大眾運輸不便，天還沒亮就要搭火車，或是家長每天奔波接送至苗栗上學。

自救會計算，今年度仍缺少1455個名額，明年少358個名額，115年缺少693名額，116年缺少的名額高達2293名。自救會要求中央與地方合作，將高中職名額公開透明化，讓政府與民間一起解決名額問題。此外，自救會最後一個訴求是爭取竹竹苗會考計分制度改為更細緻的計分方式。

今天除了家長自發陳情之外，民進黨竹縣議員蔡蕥鍹、民進黨竹縣二選區立委候選人曾聖凱、綠黨一選區候選人余筱菁也到場相挺，蔡蕥鍹表示，雖然縣府有提出改善方案，但仍不足，呼籲不只有陽明交大設立的實驗高中，在地竹北國中就能推完全中學，因應未來華興重劃區爆量問題。

楊文科回應，縣府已提4方案，第一和陽明交大合作設立實驗高中，該案也已經陽明交大校務會議通過；第二把文興國中改為文興完全中學；第三個是把湖口高中、六家高中擴大增班。