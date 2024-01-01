2024桃園STAR UP跨年精彩秀 迎新年煙火秀逾15萬吸睛
送別2023年，「2024桃園星際城STAR UP」跨年晚會今天晚上7 時起盛大舉辦，14組藝人在跨年夜接力開唱，節目精市長張善政夫婦率市府局處長、6位國手與超人氣韓團N.Flying李承協、柳會勝，與逾15萬民眾倒數跨年、迎接新年到來，現場施放100秒煙火秀，張善政祝賀2024年新年快樂。
張善政表示，民眾熱情參與跨年晚會，欣賞好看的節目，桃園是體育大城，去年亞運、成都世大運，桃園選手傑出表現貢獻很多，今年巴黎奧運，希望桃園運動員在中華隊扮演關鍵角色，幫國家拿到更多運動獎牌。
2024桃園星際城STAR UP跨年晚會由宇珊、陳大天主持，從昨晚7時起展開，由動力火車率先登場開唱「彩虹」歌曲拉開序幕，丁噹、黃偉晉、洪暐哲及新生代大勢男團「AcQUA源少年」、閻奕格等14組歌手接力獻唱，掀起跨年晚會精彩節目，晚上11時30分起由人氣韓團N.Flying李承協、柳會勝兩人登場開唱，並與宇珊、陳大天在台上互動，介紹桃園客家美食品嘗，帶動現場氣氛，也讓民眾視覺饗宴大飽耳福。
張善政與夫人張琦雅率市政府局處長、桃園6名亞運及世大運選手，在台上會同韓國男團N.Flying李承協、柳會勝兩人在舞台上倒數，張善政說「心跳加速」下，全體民眾一起倒數「54321」迎接新年、「新年快樂」，並欣賞炫麗100秒煙火秀，帶來視覺饗宴，High翻桃園。
市政府配合跨年晚會祭出更優化交通運輸措施，跨年散場免費接駁車從2線增為4線，從元旦凌晨1時，從高鐵桃園站月台發車，免費接駁車加開藍線（大溪線，走5096公車路線）與黃線（龍潭線，走5053公車路線）各1班車，市區公車統聯208（往八德方向）1班車延後收班，跨區與跨縣市民眾，可搭乘接駁車銜接台鐵回家，台鐵元旦凌晨加開跨年散場區間車，方便北上、南下民眾搭乘返家。
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