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桃園凍卵補助擴辦 增AMH檢驗

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市府今年凍卵營養金補助計畫共編列931萬，比去年1000萬預算少約68萬，引發民代質疑政策開始縮水。衛生局昨指出，補助費用依實際執行狀況調整，但補助新案人數仍維持200人，另今年起擴大補助對象，包括增加AMH檢驗補助等。

桃園凍卵補助相關預算，去年度編列補助費用400萬元，今年降為320萬，但宣傳費用提高至611萬，引發綠營質疑。

議員許家睿表示，凍卵營養金補助立意良善，但凍卵費用高昂，取卵需花費8至10萬元，每年保存費需8000至1萬元，目前補助誘因仍不足，實際申請人數不多，未來不應再縮水，也要考量擴大補助資格、提高補助費用，造福更多女性。

衛生局副局長余依靜說，去年第一次實行政策，因無經驗，第1年先編列400萬，最後檢視執行成果，至去年底申請補助人數約200人，實際補助費用僅約200萬。

余依靜說，目前桃園第1年補助營養金1萬元，第二、三年每年補助保存金6000元，依去年狀況評估，若今年新案仍以200人計算，市府將補助營養金1萬元及保存金6000元各200人，因此預估補助費用為320萬元；雖今年補助預算減少，但實際補助人數不會降低。

凍卵 衛生局 桃園

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