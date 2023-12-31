5.5億竹東客家文化大禾埕計畫 預計明年初完成發包

新竹縣竹東客家文化大禾埕計畫，今年9月獲公共工程委員會同意核定經費5億5097萬餘元，其中客委會補助4億6282萬元，全案已公告上網，預計明年1月中旬首次開標，若發包順利，新竹縣將迎來全國首座以客家音樂文化為主題的大型展演空間。

新竹縣長楊文科指出，竹東客家文化大禾埕計畫將打造全國首座以客家音樂文化為主題的大型展演空間，並串連客家特色景點的旅遊軸帶，吸引更多國內外遊客，提升觀光效益，打造浪漫台三線新亮點。

楊文科說，待大禾埕計畫興建完成後，富有多功能藝文空間，展演多樣文創產品，也有表演空間及藝文教室，未來將可以迎來國際級表演團體到竹東鎮表演，對於客家文化推廣能更上一層樓。

新竹縣交通旅遊處指出，竹東客家文化大禾埕計畫今年4月間獲客家委員會核定匡列總經費5億5097萬餘元，其中客委會補助4億6282萬元，縣配合款8815 萬餘元。

新竹縣政府依客委會及公共工程委員會指示提送修正計畫書、基本設計與預算書圖審查，並在今年9月間獲公共工程委員會同意核定經費，由於本案屬巨額採購案，工程須包含基本、細部設計及施工，為加速整體發包作業，決定以統包方式辦理，屆時設計與施工同一契約，可減少發包作業次數及縮短期程。縣府已在本月18日公告上網公開閱覽，預定明年1月中旬辦理第一次開標，明年初完成發包作業。

交通旅遊處長戴志君表示，竹東客家文化大禾埕計畫範圍為竹東鎮工業一路、工業二路、北興路口等路段，樓地板面積約為9960平方公尺，期盼打造園區成為兼具「在地產業文創升級」、「傳統藝術文化展演」及「共學知識驛站」三大面向的「文化大禾埕」。