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苗栗市復興路二段通樂 里長鬆了一口氣
苗栗市復興路二段玉維路、四維街間因分洪箱涵工程，封路9個多月，昨天傍晚終於通車，當地維祥里長周靖凱鬆了一口氣，否則如果拖過明年元旦，「我一定會被罵到臭頭」！
苗栗縣政府改善苗栗市南苗市區淹水問題，爭取水利署補助辦理田寮圳分洪治理工程，第一期3億多元經費，2020年10月從後龍溪，一路往上游玉維路、復興路二段施工箱涵1150公尺，長期封路造成怨聲載道，其中，復興路二段今年3月5日起封路施工，昨天傍晚終於通車，居民走告好消息。
周靖凱說，苗栗市東區街道狹窄，8公尺寬是南北向重要交通動脈，分洪治理工程，居民及用路人視為畏途，被迫繞路時間長達9個多月，如果過了2023年還不通車，他一定會被罵到臭頭。
他表示，分洪工程目前只做一半，將來還有一半，縣府一定要整合管線單位同時施工，盡量縮短工期，否則這次復興路二段，就有民眾譏諷有如以色列與哈瑪斯為首的巴勒斯坦武裝團體戰爭中的哈馬斯地道。
縣府水利處指出，復興路二段寬8公尺，地下箱涵寬5公尺，加上邊溝1.2公尺，僅餘1.8公尺可以施設管線，必須設法找空間垂直依序進場，因此拉長施工時間，第二期工程將會以推管1公里多銜接第一期涵管，除了推進井之外，沒有明挖路面，減少衝擊交通程度。
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