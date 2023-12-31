新竹地區霜毛蝠2023年度調查出爐 人工蝙蝠屋利用大增

新竹市政府委託蝙蝠學會進行新竹地區霜毛蝠調查已邁入第12年，市府今指出，今年共紀錄到690隻霜毛蝠棲息新竹地區，數量穩定，與2010年首次觀察數量相較稍有減少，推測原因為歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」內的60公尺高「大煙囪」整修，部分霜毛蝠遷移至蝙蝠屋（人工巢箱）、周邊民宅及竹東民宅鐵皮屋。今年增加記錄棲所溫度，發現六燃廠大煙囪附近與竹東棲所月均溫相似，推測也是霜毛蝠選擇竹東棲所原因。

產發處說明，霜毛蝠在台灣的首筆紀錄是由美國學者David H. Johnson於1952年採自台中縣東勢馬鞍寮的一隻死亡的雄性個體，之後超過半個世紀皆未有任何的捕獲或發現紀錄。直到2006年由東海大學林良恭教授研究團隊於雪霸國家公園內的觀霧地區（海拔約1,900m）在8月間捕獲一隻雌性霜毛蝠成體，而直至2010年才首次在新竹市發現生殖群集。

蝙蝠學會資深研究員周政翰表示，近年來因為都市發展，霜毛蝠遷徙生殖群所選擇的棲地周邊也有了一些變化，雖說在泛新竹區域有發現其他小群集，但對整個台灣而言，新竹市區六燃廠附近族群是非常重要的。霜毛蝠在鄰近的國家也有分佈，而在台灣該物種的遷徙路徑，生態習性，仍有許多待解之謎，故應持續監測保護該族群，並投入相關研究來瞭解環境與氣候變化對該物種的影響，方能訂立更貼切的保育策略。

產發處指出，竹市六燃廠大煙囪曾於2018年出現裂縫並危及結構時，依調查同時發現棲息在大煙囪內的霜毛蝠族群大量減少，煙囪裂縫修補完成後，更發現霜毛蝠利用大煙囪棲所族群數量急速下降，附近的民宅鐵皮屋則出現棲息群體，為讓牠們成功寄居，市府決定在煙囪外建物架設人工巢箱（蝙蝠屋）。

依據2015至2017年監測結果，每年都有超過1000多隻群體棲息在大煙囪及周邊民宅，2019年開始大煙囪附近陸續施工，棲息族群維持在600至700隻的穩定數量，特別的是，今年蝙蝠屋觀察到大量利用情形，推測可能可以做為大煙囪棲所的補償棲地。