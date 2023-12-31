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新竹椪柑雨害落果 啟動農損救助

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣椪柑遇10年來最慘的雨害嚴重落果，減產面積及重量還無法統計。圖／竹縣府農業處提供
新竹縣椪柑遇10年來最慘的雨害嚴重落果，減產面積及重量還無法統計。圖／竹縣府農業處提供

新竹縣栽種椪柑近300公頃，但接連數年遭遇農損，今年產季後半段更是遭遇詭異雨害，「椪柑掉滿地」，農民懷疑是酸雨所為，因量少價高，預估農曆年前新竹椪柑價格將持續上揚。竹縣府農業處則正辦理農損補助，每公頃8萬元現金救助，元旦連假也不休息，協助農民度難關。

新竹縣政府農業處指出，竹縣以寶山鄉及新埔鎮為椪柑主要產地，年產量逾3千公噸，每年10月過後到12月底左右為盛產期，但今年12月初卻因連續下雨，寶山及新埔都出現椪柑落果窘境。

「可能是10年來最嚴重的雨害。」新埔鎮范姓果農無奈表示，今年遭逢的雨害異常，只不過連續下幾天雨，正打算放晴要到果園採摘，沒想到椪柑竟然一碰就掉，經檢查才發現多為蒂頭開始腐爛，掉得果園滿地都是，不少更長出白毛、出現青黴病等，整年心血化為烏有。

寶山鄉彭姓果農表示，通常椪柑從12月採摘後，能一路放到4月，所以不少民眾會選購作為春節禮盒，但今年受雨害影響落果，摘下來的椪柑果實也不耐放，擺幾天就長出又白又綠的黴菌。

寶山鄉長邱振瑋說，今年椪柑結果期下雨落果，果樹只剩零星椪柑實在慘不忍睹，公所將盡力協助農民申請現金救助，提醒明年1月4日前備妥土地謄本、身分證、農會存摺帳號及印章到公所辦理，元旦連假也受理。

椪柑 元旦連假 新竹

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