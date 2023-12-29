違建是軍方樂山基地員工宿舍？ 他提不出證明遭強制拆除
新竹縣府7月查獲大鹿林道旁一處山坡國有地遭開發興建違建鐵皮工寮，行為人蕭姓男子辯稱是為國軍樂山基地的員工興建宿舍，但卻提不出證明，甚至持續施工，縣府昨動用重機具將鐵皮工寮強制拆除，並將蕭男依涉嫌侵占國有地函送檢方調查。
新竹縣府工務處指出，今年7月獲報五峰鄉石鹿段565地號遭人占用國有地蓋違建，蓋起3棟鐵皮建築，經通報五峰鄉公所現場勘查，確定為原民會管的原民保留地，屬於國有地，立即張貼公告勒令停工並限期改善。
沒想到興建違建的蕭姓男子無視停工公告，8月間仍繼續施工，新竹縣府認定蕭姓男子違反土地使用，由地政處依區域計畫法第21條處6萬元罰鍰，並限期改正、恢復土地原狀，同時排定昨天強制拆除，預計明年1月複勘。
蕭姓男子稱，他是替國軍樂山基地的人員興建員工宿舍，但遲遲提不出相關證明和申請程序，被縣府勒令停工後，也沒有相關補件申請，因此縣府依法執行強制拆除。
新竹縣府工務處表示，昨天已派廠商至現場強拆，違建為1棟2層樓鐵皮建築，及2棟鐵皮平房，面積約450平方公尺，雖然蕭姓男子有先自行拆除門窗、屋頂鐵皮、外牆鐵皮等，但為了避免之後又被蕭男拿來利用，所以直接由怪手機具打穿外牆，拆除屋頂、隔間牆、樓地板等，達不堪使用程度。
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