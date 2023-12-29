快訊

國三生割頸案外案？招魂隔天8男校門口叫囂 與涉案少女有這層關係

五峰國有地違建宿舍 新竹縣府祭鐵腕強制拆除

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣府會同鄉公所勘查確定為未經申請的新建違建，隨即勒令停工並限期拆除。圖／新竹縣府提供
新竹縣府會同鄉公所勘查確定為未經申請的新建違建，隨即勒令停工並限期拆除。圖／新竹縣府提供

新竹縣政府今年7月間獲報五峰鄉石鹿段565地號、位於大鹿林道12.3k一處山坡有鐵皮違建，會同鄉公所勘查確定為未經申請的新建違建，隨即勒令停工並限期拆除，8月仍繼續施工，工務處隨即排定強制拆除，昨天執行公權力，以怪手機具拆除屋頂、外牆、隔間、樓地板等達不堪使用。

新竹縣政府工務處指出，今年7月獲報五峰鄉石鹿段565地號遭人佔用國有地蓋違建，通報五峰鄉公所現場勘查，確定為原住民族委員會管理的原住民保留地，也就是國有地，現場新建的三棟鐵皮建築未經申請，確認是違建，立即張貼公告勒令停工並限期改善。8月間蕭姓行為人無視停工公告仍繼續施工，縣府即排定強制拆除。

對此，據蕭姓行為人指稱，他是替國軍樂山基地的人員興建員工宿舍，但遲遲提不出相關證明和申請程序，被縣府勒令停工後，也沒有相關補件申請，因此縣府依法執行強制拆除。至於行為人涉嫌佔用國有地的部分，已由檢方調查釐清中。

針對蕭姓行為人違反土地使用部分，由地政處依《區域計畫法》第21條處新台幣6萬元罰鍰，並限期改正、恢復土地原狀，預計明年1月複勘，若未改善就加重處罰。

工務處表示，昨天與廠商至現場強拆，違建為一大(兩層樓)、兩小(一層樓)共三棟鐵皮建築，面積約450平方公尺，蕭姓行為人僅自行拆除門窗、屋頂鐵皮、外牆鐵皮等，工務處與拆除廠商到場後，直接以怪手機具打穿外牆，拆除屋頂、隔間牆、樓地板等，達不堪使用程度。

工務處隨即排定強制拆除，昨天執行公權力，以怪手機具拆除屋頂、外牆、隔間、樓地板等達不堪使用。圖／新竹縣府提供
工務處隨即排定強制拆除，昨天執行公權力，以怪手機具拆除屋頂、外牆、隔間、樓地板等達不堪使用。圖／新竹縣府提供

違建 國有地 新竹

延伸閱讀

五峰鄉國有地遭占搭違建！新竹縣府強制拆除 要求恢復土地

控牛肉麵店占國有地 江肇國團隊還爆：對手向市府施壓

元旦在新竹辦總統造勢 趙少康：藍綠差距近、靠此區衝破

侯友宜凱旋苑VS.賴清德老家違建 網路「探索概念」一文理解

相關新聞

桃園星際城STAR UP跨年晚會將登場 桃警提醒避開這尖峰時段

為紓解元旦3天連續假期車潮，桃園市警察局針對交流道、風景區、運輸站等周邊重要路口訂定交通疏導計畫，希望減少用路人行車時間...

因車禍下半身癱瘓…脊髓損傷者成咖啡師 人生再度有希望

8年前因車禍受傷的33歲的胡言旗及29歲的機車維修師林凱程也因車禍下班身癱瘓，2人皆被轉介至勞動部桃竹苗分署開辦的，多元...

勸募寒冬…幸福狗流浪中途之家 義賣新年禮盒滯銷

勸募寒冬！位在苗栗縣通霄鎮五南里的幸福狗流浪中途之家，歷經房東毒狗事件後準備遷移，今年申請興建私人收容流浪犬舍，日前縣府...

宛如不夜城！竹市後站夜市重啟首日 湧1.5萬人朝聖

新竹市「後站夜市」睽違6年昨晚重啟試營運，雖然天候不佳，但仍吸引1.5萬人朝聖，市府今天公布現場空拍照，後站夜市燈火通明...

竹市香山區定點臨托上路 高虹安：一區一臨托達標

新竹市政府為滿足各區家長托育需求，今年在香山親子館增設臨托空間，即日起推出臨時托育照顧服務。市長高虹安今天出席香山區定點...

桃園龍慈路延伸台66今開工 未來可縮短15分鐘車程

桃園市府打造中壢龍岡地區快速連結至台66線的延伸計畫，其中都內段龍慈路與龍岡路三段路口至營德路段已於2020年5月完工通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。