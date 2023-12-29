五峰國有地違建宿舍 新竹縣府祭鐵腕強制拆除

新竹縣政府今年7月間獲報五峰鄉石鹿段565地號、位於大鹿林道12.3k一處山坡有鐵皮違建，會同鄉公所勘查確定為未經申請的新建違建，隨即勒令停工並限期拆除，8月仍繼續施工，工務處隨即排定強制拆除，昨天執行公權力，以怪手機具拆除屋頂、外牆、隔間、樓地板等達不堪使用。

新竹縣政府工務處指出，今年7月獲報五峰鄉石鹿段565地號遭人佔用國有地蓋違建，通報五峰鄉公所現場勘查，確定為原住民族委員會管理的原住民保留地，也就是國有地，現場新建的三棟鐵皮建築未經申請，確認是違建，立即張貼公告勒令停工並限期改善。8月間蕭姓行為人無視停工公告仍繼續施工，縣府即排定強制拆除。

對此，據蕭姓行為人指稱，他是替國軍樂山基地的人員興建員工宿舍，但遲遲提不出相關證明和申請程序，被縣府勒令停工後，也沒有相關補件申請，因此縣府依法執行強制拆除。至於行為人涉嫌佔用國有地的部分，已由檢方調查釐清中。

針對蕭姓行為人違反土地使用部分，由地政處依《區域計畫法》第21條處新台幣6萬元罰鍰，並限期改正、恢復土地原狀，預計明年1月複勘，若未改善就加重處罰。

工務處表示，昨天與廠商至現場強拆，違建為一大(兩層樓)、兩小(一層樓)共三棟鐵皮建築，面積約450平方公尺，蕭姓行為人僅自行拆除門窗、屋頂鐵皮、外牆鐵皮等，工務處與拆除廠商到場後，直接以怪手機具打穿外牆，拆除屋頂、隔間牆、樓地板等，達不堪使用程度。