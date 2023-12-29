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宛如不夜城！竹市後站夜市重啟首日 湧1.5萬人朝聖

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
睽違6年的新竹市「後站夜市」於昨天重啟試營運，空拍畫面宛如不夜城。圖／竹市府提供
睽違6年的新竹市「後站夜市」於昨天重啟試營運，空拍畫面宛如不夜城。圖／竹市府提供

新竹市「後站夜市」睽違6年昨晚重啟試營運，雖然天候不佳，但仍吸引1.5萬人朝聖，市府今天公布現場空拍照，後站夜市燈火通明，宛如「不夜城」。市長高虹安說，夜市文化是台灣的重要消費指標，邀請民眾每周二、四的晚上呼朋引伴一起來「隨到即玩，輕鬆逛」，體驗多元有趣的夜市文化。

新竹市政府今年陸續重啟樹林頭夜市、後站夜市，都陸續成為地方話題，昨天試營運的後站夜市位於後站停車場，因鄰近新竹火車站、新竹轉運站步行只要3分鐘，逛街人潮不乏學生族、返鄉市民或外地人趁著下課、下班順路逛夜市，品嘗各種美食小吃。

高虹安說，今年市府振興庶民經濟的3支箭，「年貨大街、樹林頭夜市、後站夜市」都陸續完成，其中後站夜市在歷經與台鐵、轉運站等多方協調、研議後，終於在年前順利回歸，攤販總數約200攤，包含文創一條街與親子樂活遊戲攤，有吃有喝又有玩。

產發處長許智堡表示，後站夜市除了常見的傳統夜市美食、小吃外，更驚喜見到印度人、日本人親自經營的美食攤位，宛如小型的異國美食村；另外，也有許多攜家帶眷的家庭一起在夜市玩樂，套圈圈、打彈珠、射氣球、坐ㄅㄨㄅㄨ車，笑聲不斷。

不僅如此，後站夜市還有許多特色美食攤位，像是蓮藕糕、狀元糕、麻辣甜湯圓、泰式香蕉煎餅等，還有外國人親自經營的攤位，如印度人設攤販售的拉正宗印度拉茶，日本留學生也從日本大阪帶來獨門秘制醬料及材料製作的章魚燒，別有異國風情。

竹市府產發處指出，為打造具品牌特色的後站夜市，市府要求攤商遵守夜市所訂規範以提升夜市形象，試營運首日市府團隊亦發現部分需要改進之處，已積極要求後站夜市營運業者改進。並建議民眾多透過大眾運輸或騎機車或步行前往，現場機車停車場充足，呼籲民眾請勿違規停車，避免受罰。

新竹市「後站夜市」於昨天重啟試營運，有各式特色攤位。圖／竹市府提供
新竹市「後站夜市」於昨天重啟試營運，有各式特色攤位。圖／竹市府提供
睽違6年的新竹市「後站夜市」於昨天重啟試營運，吸引不少民眾朝聖。圖／竹市府提供
睽違6年的新竹市「後站夜市」於昨天重啟試營運，吸引不少民眾朝聖。圖／竹市府提供
新竹市「後站夜市」於昨天重啟試營運，有各式特色攤位。圖／竹市府提供
新竹市「後站夜市」於昨天重啟試營運，有各式特色攤位。圖／竹市府提供

夜市 美食 新竹 高虹安

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