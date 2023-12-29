竹市香山區定點臨托上路 高虹安：一區一臨托達標

新竹市政府為滿足各區家長托育需求，今年在香山親子館增設臨托空間，即日起推出臨時托育照顧服務。市長高虹安今天出席香山區定點臨時托育服務開辦記者會，將代表香山區定點臨托的小松鼠標誌貼上竹市地圖，象徵「新竹市一區一臨托」達標，並說明臨托服務採預約制，每小時收費200元。

高虹安說，家長在養育孩子過程中，時常面臨工作、家庭、育兒等蠟燭多頭燒的狀況，市府積極實現一區一定點臨托服務；香山區定點臨托服務時間為每周二到周日的上午9點半到下午5點半，歡迎有需求的家長就近預約使用，讓市府做爸媽的神隊友。

社會處長黃佳婷說，考量香山區親子館已是香山區地標之一，且館內空間寬敞、停車方便，因此選擇於此開辦定點臨時托育服務，臨托服務每次至少2小時，每小時收費200元，每時段最多收托4名兒童。歡迎有臨時托育需求的家長，在托育日前3個工作日，電洽社團法人台灣大心社會福利協會03-5301268預約。

申請到臨托的楊小姐說，自己有3個孩子要照顧，若是剛好遇到親友長輩忙碌，臨時根本找不到人可以協助照顧孩子，感謝市府聽見在地家長心聲，讓自己偶爾也可以喘口氣，看場電影或與先生安排一場久違的小約會，愛自己也更有力量給孩子滿滿的愛。

高虹安今天出席記者會也熱情和親子互動，她說，市府持續推動「0-6歲市府養」政策，明年1月1日以後出生的新生兒，只要其父母一方連續設籍新竹市滿1年，即可至辦理出生登記或初設戶籍登記之戶政事務所請領生育津貼，每胎3萬元，希望多管齊下鼓勵市民生育，減緩少子女化現象，創造幸福友善的宜居城市。