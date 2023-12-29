113年元旦新制 竹縣成立長照中心、提高族語認證獎勵金

新竹縣明年元旦起多項新制上路。因應人口老化、失能人口增加，長照需求也跟著成長，將於縣府A棟7樓新成立「新竹縣政府長期照顧管理中心」，也提高原住民族語言能力認證獎勵金與原住民保留地竹林更新獎勵金兩項新制。

縣府指出，這次成立的竹縣政府長期照顧管理中心，設有照顧管理科、服務管理科，單一窗口提供約1萬5千位失能民眾完整優質且便利的長照服務。

新竹縣元旦上路的新制還包含環保措施、原住民語言獎勵等，另外還有配合中央的基本薪資、移工久用等等新制。針對環保局新制，113年元旦起實施「新竹科學園區空氣品質維護區」，將全時段管制出廠滿3年以上的大型柴油客車及貨車，進出新竹科學園區需有1年內排煙檢測合格紀錄，違反規定者處汽車使用人或所有人新台幣500元以上60000元以下罰緩。

啟動聲音科技執法稽查作業，執行竹北興隆路、竹東北興路及竹北市西濱公路增設固定式聲音科技執法設備，駕駛車輛於限速50公里的路段，行駛分貝值不得超過86分貝，限速70公里路段不得超過90分貝。超過音量分貝值即需受罰，最高罰緩裁罰3600元。

新竹縣原民處元旦起也實施提高原住民族語言能力認證獎勵金與原住民保留地竹林更新獎勵金兩項新制。原住民族語言能力認證獎勵金分別為：初級認證合格者獎勵1800元、中級認證每名獎勵2800元、中高級認證每名獎勵3800元、高級認證每名獎勵1萬元、優級認證每名獎勵1萬5千元。

原住民保留地竹林更新每公頃3萬元獎勵金：113年1月1日到4月30日向在地鄉鎮市公所提出申請，輔導原住民保留地範圍內禁代區域的原住民，依執行竹林伐採作業，以促進竹林更新與經營健康。