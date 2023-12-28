響應「1228還我母語日」 苗栗市公所辦客家話快閃遊行

苗栗市公所今天響應1228還我母語日-全國共下講客遊行活，召集百名客家阿姆，從市公所快閃遊行至縣政府，沿途高唱客家經典名曲「客家本色」，沿途受到注目，路人豎起大拇指喊讚！

市公所年年在客委會推動客語為通行語評核，拿下優等100萬元獎金，市長邱鎮軍還將國小客語朗讀等比賽，改為情境式客語戲劇比賽，希望生活中與客語融合，今天響應還我母語日，辦理「百位客家阿姆 快閃遊行活動」。

市公所、縣政府間的府前路，密集公家機關及店家，「百位客家阿姆 快閃遊行活動」今天在公所宣示後，邱鎮軍率同徒步大聲唱「客家本色」，遊行到縣府前廣場，路人都印象深刻。

邱鎮軍表示，孩子受媽媽影響很大，家庭環境中，要求講客家話，讓孩子習慣講客家話，以客家人為榮，因此今天號召客家媽媽快閃遊行，還我母語日也格外有意義。