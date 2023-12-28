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大溪老街、拉拉山元旦出遊好塞 警方建議這樣走

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
元旦3天連假即將到來，桃園大溪觀光景點眾多，大溪老街、復興角板山、北橫拉拉山等為著名觀光遊憩景點，警方預估大溪、復興區等聯外道路、交流道，出現大量返鄉及出遊人車潮，建議民眾可走替代道路。圖／大溪警分局提供
元旦3天連假即將到來，桃園大溪觀光景點眾多，大溪老街、復興角板山、北橫拉拉山等為著名觀光遊憩景點，警方預估大溪、復興區等聯外道路、交流道，出現大量返鄉及出遊人車潮，建議民眾可走替代道路。圖／大溪警分局提供

元旦3天連假即將到來，桃園大溪觀光景點眾多，大溪老街、復興角板山、北橫拉拉山等為著名觀光遊憩景點，警方預估大溪、復興區等聯外道路、交流道，出現大量返鄉及出遊人車潮，建議民眾可走替代道路。

大溪警表示，易壅塞路段有國道3號大溪交流道員林及永昌路口、崎頂上下坡員林、介壽路口、武嶺橋東西端、信義及康莊路口、大溪老街、桃59-1線與台4線、台7線與台7乙線等路段。

而疏導管制路段則有介壽路與員林路口、武嶺橋西端往三元一街方向，視車流機動於連假3天期間下午3至6時實施圓環及封閉等管制措施，並依車輛壅塞狀況提早或延後疏導交通。

復興區台7線建議替代道路，往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西方向。往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北三峽接國道3號三鶯交流道方向。

而大溪市區建議道路，往台北方向遊客建議改由中華路或文化路接信義路，往新北三峽台3線方向。往桃園方向遊客建議改由大鶯路接桃56線經由八德往桃園方向。

大溪警提醒，因大溪老街老城區停車位有限，建議民眾可將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場步行，大型遊覽車請停放橋頭停車場，同時警方將派員於易壅塞路段加強疏導，請用路人配合執勤員警疏導作為，以維交通秩序與順暢。

大溪老街 桃園 停車場 元旦 連假

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