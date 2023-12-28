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張善政體驗自動導航曳引機 肯定新屋蔬菜產線高效能
桃園智慧農業示範場域巡禮暨全國十大績優產銷班今舉行頒獎典禮，桃園市長張善政也前往試乘導入即時動態定位技術（RTK）的自動導航曳引機，並且體驗智慧蔬菜輸送帶，及參觀各項省工高效農機、蔬菜冷藏庫及18家智農示範場域的成果。
張善政今新屋力青農場頒發「112年全國十大績優農業產銷班」匾額，給新屋區蔬菜產銷班第15班獲得殊榮，肯定產銷班透過高效率智能系統，在育苗、犁田、種菜、採收、包裝及運輸整條生產鏈中，皆能精準控管市場各季節時段的蔬菜需求量，以符合市場需求，減少損耗及庫存成本。
張善政表示，自己買蔬菜時常會留意包裝產地來源，發現許多都是來自新屋區蔬菜產銷班，非常令人驕傲，經過今天的活動後，更加肯定蔬菜包裝作業高度自動化成效。新屋作為台灣北部的農業重鎮，有賴於所有從事農業的夥伴持續精進農業技術，供應全台健康蔬菜，感謝他們讓桃園智慧化農業持續邁進，市府也會積極提升智慧農業技術，讓民眾吃得放心買得安心。
農業局長陳冠義說，市府今年積極推動建置智慧農業示範場域補助計畫、農業空間分布資料平台及智農防災平台等，並輔導青農組成智慧農耕團，藉由各項智慧技術，提升作業效率並有效維護作業安全。未來將持續整合專家、學者及農民建議，結合數位科技，改善農業缺工、降低氣候變遷致災風險，協助農民生產安全溯源的高品質作物，建置安全、效率、低風險的農業生產環境。
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