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衛所空間再利用 後龍平安日照中心 掛牌上路

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗縣後龍鎮衛生所3樓成立平安日照中心，昨天揭牌正式營運。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍鎮衛生所3樓成立平安日照中心，昨天揭牌正式營運。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣後龍鎮衛生所將3樓空間出租給社團法人苗栗縣孝親關懷協會，承作平安日照中心，成為縣內第一家以鄉鎮市衛生所為基站的社區整合性日間照護中心，昨天揭牌正式營運，對後龍地區家庭照顧服務將會更有幫助。

平安日照中心屬於B級社區整合性日間照護中心，針對65歲以上長者、55至64歲原住民、50歲以上失智者及領有身障證明老人及家屬，可提供居家、日間照顧、諮詢或轉介、餐飲、健康促進活動、預防及延緩失能等服務。

開幕儀式簡單隆重，由縣長鍾東錦與縣議員林寶珠、鄭秋風、徐永煌、後龍鎮長謝清輝、代表會主席花麗卿、衛生局長張蕊仙以及地方仕紳等共同揭牌。

鍾東錦表示，後龍平安日照中心啟用，預計每日提供30人的日間照顧失能、失智混合服務，全年服務量達8100人次，期盼能提供後龍地區的照顧家庭者，有更友善的服務環境及更適當的支援，也提供全方面的照顧服務網絡，來舒緩照顧者家庭壓力。

孝親關懷協會自前年開始，在苗栗市設立苗栗縣第一家小規模多機能五福綜合長照機構，提供社區民眾日間照顧服務、居家服務、夜間住宿服務，另也即將在通霄鎮衛生所設立長青日照中心，爭取為通霄地區更多家庭提供照顧服務。

衛生所 苗栗縣 鍾東錦

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