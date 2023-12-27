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苗栗縣南庄檢出鼬獾狂犬病陽性 明起補強施打疫苗作業

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗動防所明起將針對南庄鄉犬貓飼主，挨家挨戶疫調並補強施打狂犬病疫苗。記者吳傑沐／攝影
苗栗動防所明起將針對南庄鄉犬貓飼主，挨家挨戶疫調並補強施打狂犬病疫苗。記者吳傑沐／攝影

農業部防檢署繼今年一月間在苗栗縣卓蘭、泰安鄉捕捉3隻鼬獾，死亡後驗出狂犬病毒陽性，確認自2013年後首次在大安溪以北發現陽性案例，大安溪「防線」已失守；今天下午防檢署再通報苗栗縣動物保護防疫所新案例，上月底在南庄鄉進行捕捉監測的鼬獾個體，安置期間出現食慾不振、疑似癲癇等行為異常，經送驗確診為感染狂犬病。

防檢署說，該隻鼬獾26日送農業部獸醫研究所檢驗，今日確診為感染狂犬病，此案無人員遭咬傷。此送檢病例為苗栗縣南庄鄉首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例，累計案例發生地區為10縣市92鄉鎮，疫情仍侷限於野生動物鼬獾為主，呼籲民眾提高警戒，加強防堵病毒往北擴散。

苗栗動防所長張俊義指出，國內2013年爆發動物狂犬病疫情，防檢署監測狂犬病，至今年二月共9縣市89鄉鎮市有陽性案例，全發生台中以南的山區野生動物，但今年一月間分別在卓蘭鎮、泰安鄉捕捉3隻鼬獾，安置至三月間死亡，並沒有觀察到病灶，送驗後才發現狂犬病毒呈陽性反應，確認疫情往北蔓延已跨越大安溪。

張俊義說，今年三月起，除了針對縣內大安溪沿線苑裡鎮、三義鄉、卓蘭鎮、泰安鄉，加強巡視移除遊蕩犬貓，至目前為止也已舉辦187場犬貓的狂犬病疫苗施打，未來將再加強疫情調查及教育訓練講習，宣導民眾如發現任何死亡野生動物，可通知動防所，切勿自行處理。另外，該個案首度在南庄鄉發現，明起也將針對該鄉犬貓飼主，挨家挨戶疫調並補強施打疫苗。

疫情 南庄

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