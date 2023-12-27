醫療資源南北不均...提升南桃園醫療品質 市府引進2醫學中心資源

桃園醫療資源南北分配不均，許多行政區沒大型醫院，民眾就醫常需舟車勞頓。考量興建實體醫院曠日廢時，市府今宣布引進2家醫學中心資源，與亞東紀念醫院、高雄醫學大學團隊合作，盼提升南桃園醫療量能。不過民代認為這次合作對床位不足等問題仍無解，市府坦言，桃園醫療區域急需重整，呼籲衛福部儘速改善。

桃園目前急性一般病床共7919床，平均每萬人口35床，達到衛福部醫療充足區標準，但八德、大溪、復興、觀音、蘆竹等6區都無大型醫院，若碰上急病只能南北奔波。

副市長王明鉅坦言，位在龜山的林口長庚醫院雖是全台最大醫學中心，但地理位置距離桃園多數地區相當遙遠。

王明鉅強調，設立實體醫院不簡單，儘管已規畫設立桃園亞東醫院和清大桃園附設醫院，亞東醫院目前仍在內政部都市計畫審議委員會審查，清大附醫也還在環評，2家醫院正式啟用至少須等5至6年，儘管如此，強化醫療量能不必等到醫院蓋好，現在就可邀請醫學中心進駐，透過學術專業交流和醫事人力相互支援，提升八德、南桃園醫療量能。

衛生局醫事管理科長江玉琴表示，目前亞東紀念醫院已與中壢長榮醫院合作，增加急診人力，高醫大團隊則將與天晟醫院合作，支援婦幼、小兒科、消化、泌尿、神經外科、骨科等門診人力。

議員王珮毓指出，市府促成2大醫學中心和南桃園2家醫院簽署合作備忘錄，確實能提升醫學品質，但目前南桃園缺乏的兒科急診緊急醫療與病床數不足問題還是無法解決，呼籲市府加緊腳步設立市立醫院，並設置專業的兒科急診。

議員黃敬平說，醫護人力相對設備更難以補足，因此除引進醫學中心資源以外，也期盼醫護人力與設備資源並重，有效提升整體醫療水平。

王明鉅表示，市府已制訂短中長期計畫，長期一定會選定地點設立市立醫院，中期目標則希望建立特色診所，專門處理長輩、附幼、早療、精神科等，由於上述科別在健保架構下不容易商業營運，未來盼透過公部門力量運作，滿足市民需求。

王明鉅也重申，桃園醫療區域目前分南、北桃園2個次區域，早年規畫已不符合現況和需求，導致醫院設立困難，呼籲衛福部儘速改善，重新整理分區，對桃園才公平。