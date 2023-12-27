愛情車站明年更好逛 內灣合興車站將再升級為鐵道花園

台鐵內灣線上的合興車站，因位處內灣老街必經之路上，近年結合愛情元素成功打造為以愛情為主題的車站景點，今年更種植數百棵樹木成為愛情森林園區，為了進一步升級，今再朝鐵道花園規畫動工，預計明年暑假就會完工，讓遊客來到合興車站更有看頭。

新竹縣府交旅處規畫，合興愛情車站將分為3大區域元素，花園、森林及植栽，去結合合興車站鐵道，並利用車站園區東側已閒置荒廢多年的台泥卸礦場園區，新建320公尺長景觀步道，並整合車站周邊環境，新設4處觀景格柵平台及40座休憩設施，供遊客休憩，目標將合興愛情車站再升級為鐵道花園。

交旅處長戴志君指出，合興車站今年6月才升級啟用愛情森林園區二期，園區內增設共融式遊具、生態池及3條特色滑梯成為不少親子假日必遊景點，不過有遊客反映樹木稀疏，因此交旅處決定在園區，再混植540棵台灣原生種喬木，讓愛情森林形象更具體，不僅能讓遊客有遮陰，還能復育林間生態。

台鐵內灣線上的合興車站，是自1950年起因台泥對石灰石需求而設立，為內灣線中唯一的折返式車站，擁有豐富的鐵道文化背景和重要的歷史價值，雖後來逐漸沒落，所幸被在地人士曾春兆簽約認養，保留年少時追火車的愛情故事記憶，這也是合興車站稱為「愛情火車站」的由來。

新竹縣府為了打造合興車站愛情車站的旅遊品牌，從2020年以來陸續改善車站周邊環境，除了增設停車場、公廁等設施，今年才再爭取到觀光署前瞻計畫補助合興十分寮整體觀光環境整備工程4900萬元，要串聯合興車站周邊景點，成為內灣線鐵路旅遊觀光的一大亮點。

新竹縣長楊文科表示，為了建立橫山鄉區域旅遊品牌，中央及地方一起投入經費，打造台泥卸礦場生態花園森林步道、車站園區鐵道野花園及愛情森林場景印象形塑，重新將這3個主要區域塑造成為有故事的地方。

楊文科指出，橫山鄉近幾年在鄉長、議員及代表的努力下不斷進步，特別內灣支線這條鐵道是民眾喜愛的旅遊景點，相信經過改造後，會吸引更多旅客造訪，此外橫山鄉也有很多步道，如騎龍古道、大崎棟古道及三叉埤等都值得大家來探訪。