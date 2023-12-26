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二高橋下土地再利用 後龍鎮機車考照練習場啟用上路
苗栗縣後龍鎮公所多年前向高公局租用埔頂里國道3號高架橋下土地，作為民眾休憩、運動場地使用，日前曾遭環保蟑螂入侵傾倒營建廢棄物，經公所清除後將其重新規畫成機車考照練習場，近日啟用受到民眾熱評，紛紛表達「要練習機車考照不用往隔壁鄉鎮跑了！」
這處國道下方土地緊鄰台1線，今年七月間被人傾倒了20噸的營建廢棄物，引發撻伐，警方事後追緝犯嫌到案，經程序完備後由公所先代為清除廢棄物，除了原先一旁的籃球場外，公所重新規畫將水泥地做為機車考照練習場，方便民眾使用。
鎮長謝清輝說，「機車道路練習場」畫線工程本月中旬已完工，是比照監理站規格畫線，他也親自騎著摩托車試騎了一圈，感受在二高橋下練習騎機車，不用受風吹雨淋，提供鄉親方便性與安全性。
地方民眾紛紛表達，有這種場所提供有需要的人練習，真的是很方便，也不需要再到太遠的地方去，不用到監理站或其他鄉鎮場地練習了。另外，有人則建議以後能成為監理站下鄉考照的服務據點；對此，謝清輝也表示，目前監理站有在其他鄉鎮辦理下鄉考照服務，後續會向苗栗監理站爭取，讓這處練習場也能成為考照據點。
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