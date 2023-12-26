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國3增設八德交流道 預計2030通車

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導

桃園市境內的國道2號大湳交流道、國道3號大溪交流道每天尖峰時間塞車嚴重，地方爭取國3增設八德交流道分散車流，預計2030年完工通車，但地方道路系統串聯進度涉及用地取得，可能耽誤，市府秘書長詹榮鋒昨表示，目標1年半內完成，也希望盡量縮短時程。

八德交流道原名大鶯豐德交流道，行政院本月19日核定並確定名稱，總經費79.65億元，桃市府負責用地取得費用約11億及負擔新闢聯絡道工程72億，工程位於國道3號56.9公里處採苜蓿葉型交流道設計，雙環間利用60公尺地形高低差立體化交織交流道。

行政院長陳建仁昨視察八德交流道，強調工程歷經3任交通部長才核定，不能再延遲，請高公局設計時程要縮短，希望市府協助土地徵收縮短時程，期許工程如質如實提前完成。

詹榮鋒表示，八德交流道銜接台4線豐德路和大鶯路，地方道路系統串聯非常重要，路權靠近都市計畫區，也涉及軍營用地，要進行變更土地與用地取得，以及在地方舉辦公聽會，目標1年半內完成，也希望盡量地縮短。

詹榮鋒說，大鶯路非常窄，地方道路系統還在設法解決，到大鶯路後要接到環河路，最好還要跨一個橋到月眉、大嵙崁休閒農業區再接到台3線，這樣就可以完全替代大溪武嶺橋及台3、台4線共線問題，但還需要規畫。

交通部長王國材指出，八德交流道的工程是近年來最完整的交流道，從八德、大溪過來北進北出、南進南出，希望比2030年更早完工，分散大湳、大溪交流道的車潮，讓假日遊玩不會那麼的塞。

交通部長 國道

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