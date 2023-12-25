限定6天...與福豚君近距離接觸 關西六福莊推冬天限定主題房

寒冬到來，新竹關西六福莊推出冬天「福豚泡湯趣主題房」，住房期間可無限次暢遊六福村，還可體驗福豚生態導覽，與平時只能遠遠觀看的超萌福豚君近距離接觸，還有日本極上A5和牛火鍋盛宴，一次品嘗兩款風味湯底，優惠活動限定六天。

關西六福莊指出，冬天限定「福豚泡湯趣主題房」，入住期間自即日起到12月31日止，專案內含活力早餐，晚餐再享最萌的「福豚主題鍋物盛宴－極上A5和牛雙人套餐」，住房期間還可以無限次暢遊六福村，以及體驗福豚生態導覽，與萌萌噠的福豚近距離接觸，每房再加贈福豚主題房禮物包1份。

此外，為因應寒冬，關西六福莊也同步推出火鍋盛宴，有「最好拍、最可愛」的福豚泡湯主題鍋物，將火鍋高湯製成福豚君模樣，看著福豚隨著鍋底加熱慢慢融化至湯中，視覺感受超療癒。