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2024年新制 苗栗縣首發三節禮金、免費打疫苗等多項福利

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣明年有多項新制，縣府籲請符合資格的民眾，不要讓權益睡著了。記者范榮達／攝影
苗栗縣明年有多項新制，縣府籲請符合資格的民眾，不要讓權益睡著了。記者范榮達／攝影

2024年倒數計時，苗栗縣明年有多項新制，將首發敬老禮金，施打帶狀疱疹（皮）疫苗，老人看診免掛號費，並啟動「幸福苗栗 好孕來」4項補助方案等，縣府籲請符合資格的民眾，不要讓權益睡著了。

苗栗縣明年新制，包括縣長鍾東錦政見，或回應縣議員要求，其中敬老禮金部分，對象65歲以上老人、55歲以上原住民，縣府及鄉鎮市公所春節、端午節、重陽節，各發1000元，明年春節首發，縣府規畫明年1月中旬撥款給公所，公所再轉帳或現金發放。

縣府衛生局規畫50歲至79歲低收入、中低收入戶，到18鄉鎮市衛生所，免費施打一劑型皮蛇疫苗，1年1200人，墊付案明年1月將送縣議會臨時會審議，通過後再公告開打時間。

此外，65歲以上老人、55歲原住民明年元旦起，到18家衛生所、31家特約診所門診，每人每次縣府補助上限75元，每年累計1000元上限，特約診所名單，可以上衛生局網站查詢。

衛生局並規畫「幸福苗栗 好孕來」補助方案，其中，體外受精人工生殖技術全年100案，補助2萬元；凍卵療程及管理費用30案，補助2萬元；卵巢功能檢查400案，補助1000元，明年元旦實施；婚後孕前健康篩檢100案，每對夫妻補助2250元，女性1595元，男性655元，衛生局簽核程序中。

另，生育津貼明年第一胎1萬元，第二胎以上2萬元，縣府回應多名縣議員要求，縣府民政處提案明天縣務會議討論，生產多胞胎者，將加碼補助，每名新生兒補助2萬元，通過後公告實施。

衛生局 衛生所

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