竹東、新豐等7鄉鎮特色公園來了 竹縣府核定補助8千萬
新竹縣政府預計3年打造22座共融式公園，其中19座已陸續完工開放，但由於主要分布在竹北及芎林，其餘鄉鎮公所也紛紛提出申請爭取。新竹縣產發處長陳偉志宣布，包括新豐鄉、竹東鎮、峨眉鄉、新埔鎮、尖石鄉、寶山鄉及關西鎮均已通過審核，確定核定7個公所補助共近8千萬元，攜手打造新竹縣特色公園。
陳偉志指出，縣長楊文科上任後，推動特色公園計畫，繼今年湖口鄉第一座特色公園順利開工動土後，現階段各鄉鎮市都很積極申請，這次順利核定7鄉鎮申請通過補助，後續將由公所陸續發包，期盼盡速開工。
產發處表示，這次7公所提出特色公園計畫，已全數通過核定補助，包括新豐鄉、竹東鎮、峨眉鄉、新埔鎮、尖石鄉、寶山鄉及關西鎮，配合在地民眾需求，各公所提案不同在地特色的公園，相當豐富多元，合計補助7950萬元，工程總經費達2.3億多元，後續由公所執行。
提案包括「新埔鎮小時光特色遊戲場」核定經費2600萬元，位於公二公園北側用地，期盼整合既有設施；「峨眉國小綠地空間再造工程」核定經費2665萬元，峨眉國小不僅是在地人遊憩區也是長青公園步道終點，民眾期盼休憩環境更完善。
「關西鎮為鳴鳳公園第三期改善工程」核定經費7150萬元，該地為關西都市計畫西區唯一公園綠地，期盼活化閒置空間；「寶山鄉生態公園自然遊戲設置計畫」核定經費3500萬元，該地周邊人口密集，盼建置特色公園，提升民眾休憩環境。
「竹東鎮樹杞林特色公園」工程核定經費3600萬元，位於桃花環保公園，盼改善步道及座椅，並增加特色遊具；「尖石鄉北泰雅運動公園暨周邊環境改善工程」核定經費1800萬元，位於前山部落中心節點，盼凝聚族人情感交流，進而打造原鄉特色公園；「新豐鄉呱呱公園」核定經費1800萬元，該地緊鄰明新公二公園，未來新設公園與村民活動中心整合，休憩環境更完善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言