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結合AR科技 百年歷史新竹水道取水口展示館推出常設展

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹水道取水口展示館即日起推出全新常設展「取水由此去Water is Here」。圖／新竹市政府提供
新竹水道取水口展示館即日起推出全新常設展「取水由此去Water is Here」。圖／新竹市政府提供

「水」是人類和動植物生存發展的必需品，為宣導愛護水資源的重要性，有百年歷史的市定古蹟新竹水道取水口展示館即日起推出全新常設展「取水由此去Water is Here」，以開放式的展示風格，結合5大互動體驗，向民眾科普水源知識及新竹在地水文知識，並傳達惜水用水理念，不僅在視覺上帶來全新感受，更以科技帶領觀者在歷史與現代中創造新想法，盼能喚起大眾對水資源的珍惜、瞭解水在日常生活中的重要性。

新竹市長高虹安表示，市府秉持「美感新竹」、「宜居永續」施政策略，竹市的水道設施與新竹地區城市發展有著密不可分的關係，不僅連結每條街坊巷弄，更是城市歷史與現代科技的橋梁。竹市水道取水口展示館提供民眾親近歷史及水文科普的機會，並見證城市文明的演化，成為現代市民的絕佳遊憩場所。

文化局說，新竹水道取水口為竹市自來水現代化的里程碑，位於水源街與東勢街交叉處，於1929年（昭和4年）興建完成，是日治時期新竹街都市的供水系統，直到寶山淨水場與新竹第四抽水站興建後，相關設施才於1981年停止使用。2011年被指定為市定古蹟，經修復整建，於2019年以新竹市水道取水口展示館的面貌問世，進行水資源之整體歷史、建築、特色展示及教育推廣。

文化局指出，此次常設展運用科技補齊消逝於歲月中的故事，透過平板AR擴增實境結合靜態的文物展件，重現第一唧筒室的風華。5大展區包含台灣的水「水的重要」、家庭的水「生活用水大揭密」、人體的水「你身體裡的水秘密」、城市的水「新竹水城市」及取水口的水「幫浦 Pump Pump！」。

文化局補充，「新竹水道取水口展示館」館舍資訊可參考新竹市文化局官網(  http://culture.hccg.gov.tw  )或至新竹市文化局臉書粉絲專頁(  http://facebook.com/culture.hccg/  )查詢。

常設展「取水由此去Water is Here」透過平板AR擴增實境結合靜態的文物展件，重現第一唧筒室的風華。圖／新竹市政府提供
常設展「取水由此去Water is Here」透過平板AR擴增實境結合靜態的文物展件，重現第一唧筒室的風華。圖／新竹市政府提供
新竹水道取水口展示館外觀。圖／新竹市政府提供
新竹水道取水口展示館外觀。圖／新竹市政府提供

文化局 水資源

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