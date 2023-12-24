竹市香山定點臨托29日上路 達成全市一區一定點臨托

新竹市府積極建立友善托育環境，繼今年4月增設東區夜間及假日定點臨托服務後，市府今指出，香山區親子館定點臨托服務也將於本月29日上路，正式達成全市一區一定點臨托服務，服務時間每周二至周日上午9點半至下午5點半，臨托費用每小時200元，每次托育以至少2小時為原則，歡迎有需求的家長預約送托。

市長高虹安表示，為鼓勵生育及創造友善生養環境，市府完善育兒福利減輕家長負擔，香山區家長們長期盼望當地能有定點臨托據點，因此市府積極辦理規畫，於香山區親子館內設置定點臨托空間，致力打造市府關心、長輩暖心、家長放心、小孩開心、企業有信心的「五心幸福城市」。

高虹安說，市府持續推動「0-6歲市府養」政策，自明年1月1日（含當日）以後出生的新生兒，只要其父母一方連續設籍新竹市滿1年，即可至辦理出生登記或初設戶籍登記的戶政事務所請領生育津貼，每胎生育補助提高至3萬元，市府透過完善托育福利及推動多元政策，多管齊下鼓勵市民生育，減緩少子女化現象，創造幸福友善的宜居城市。

社會處表示，定點臨托服務對象為滿6個月至未滿6歲兒童，東區與北區開辦後成為育兒家長的好幫手，竹市香山區從未有定點臨托據點，高虹安在聽到家長們的心聲後，於今年4月增設東區夜間及假日定點臨托服務，更於年底開辦香山區定點臨托服務，讓竹市育兒家長想出門散散心時，有安全又安心的替代照顧資源。