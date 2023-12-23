捐血送電影票、抵用券 新竹巨城購物中心募1224袋熱血

每年冬季正是醫療用血迫切需求之際，新竹捐血中心近日缺血，又以AB型庫存最告急。新竹Big City遠東巨城購物中心今天攜手多家企業、社團舉辦「Big熱血 捐血活動」，捐血一袋即可獲得威秀電影票、巨城購物抵用券，一口氣募到1224袋熱血，成果豐碩，並預告明年1月20日還有一場，歡迎民眾一起來挽袖捐熱血。

近日強烈冷氣團接連來襲，影響民眾出門捐血意願連帶全台血液庫量偏低，以供應桃竹苗地區用血的新竹捐血中心來說，除了B型血庫存正常，其他A型、O型庫存只剩4到7天偏低，AB型最缺庫存不到4天。

新竹Big City遠東巨城購物中心指出，巨城長期關注台灣季節性缺血及捐血年齡斷層問題，為貫徹遠東集團「取之於社會、用之於社會」的公益精神，今天主動聯手國際扶輪3501地區、新竹天翌扶輪社、名贊建設、晨富建設、百麗建設、展華廣告、新竹中央獅子會、新竹國際蘭馨交流協會共8家合作廠商舉辦捐血活動。

為了吸引更多民眾參與捐血活動，巨城也是先透過臉書粉絲專頁及APP會員強大的數位行銷影響力與行動力，線上線下同步動員，一早就湧入不少家長帶著孩子參與活動藉此機會教育。巨城專櫃、保全、清潔等各單位人員，也紛紛利用上班空檔參與。

新竹捐血中心表示，感謝遠東巨城與善心企業共同舉辦捐血活動，今天共募集1224袋熱血，為補充血庫盡最大力量，並預告明年1月20日將再次在農曆年前號召鄉親募集熱血。屆時來捐血的民眾，只要捐血一袋同樣可獲得威秀電影票、巨城購物抵用券。