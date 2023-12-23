快訊

批綠營不分區推出人選是派系妥協產物 韓國瑜再嗆王義川每天耍寶

國民黨凱道造勢！王金平雨中喊話郭台銘 要侯康多參考郭董做這事

屏南立委割喉戰…綠負面看板引發反效果 黨內人士：不少親綠民眾不滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捐血送電影票、抵用券 新竹巨城購物中心募1224袋熱血

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹Big City遠東巨城購物中心今天攜手多家企業、社團舉辦「Big熱血 捐血活動」，捐血一袋即可獲得威秀電影票、巨城購物抵用券，一口氣募到1224袋熱血。圖／新竹巨城購物中心提供
新竹Big City遠東巨城購物中心今天攜手多家企業、社團舉辦「Big熱血 捐血活動」，捐血一袋即可獲得威秀電影票、巨城購物抵用券，一口氣募到1224袋熱血。圖／新竹巨城購物中心提供

每年冬季正是醫療用血迫切需求之際，新竹捐血中心近日缺血，又以AB型庫存最告急。新竹Big City遠東巨城購物中心今天攜手多家企業、社團舉辦「Big熱血 捐血活動」，捐血一袋即可獲得威秀電影票、巨城購物抵用券，一口氣募到1224袋熱血，成果豐碩，並預告明年1月20日還有一場，歡迎民眾一起來挽袖捐熱血。

近日強烈冷氣團接連來襲，影響民眾出門捐血意願連帶全台血液庫量偏低，以供應桃竹苗地區用血的新竹捐血中心來說，除了B型血庫存正常，其他A型、O型庫存只剩4到7天偏低，AB型最缺庫存不到4天。

新竹Big City遠東巨城購物中心指出，巨城長期關注台灣季節性缺血及捐血年齡斷層問題，為貫徹遠東集團「取之於社會、用之於社會」的公益精神，今天主動聯手國際扶輪3501地區、新竹天翌扶輪社、名贊建設、晨富建設、百麗建設、展華廣告、新竹中央獅子會、新竹國際蘭馨交流協會共8家合作廠商舉辦捐血活動。

為了吸引更多民眾參與捐血活動，巨城也是先透過臉書粉絲專頁及APP會員強大的數位行銷影響力與行動力，線上線下同步動員，一早就湧入不少家長帶著孩子參與活動藉此機會教育。巨城專櫃、保全、清潔等各單位人員，也紛紛利用上班空檔參與。

新竹捐血中心表示，感謝遠東巨城與善心企業共同舉辦捐血活動，今天共募集1224袋熱血，為補充血庫盡最大力量，並預告明年1月20日將再次在農曆年前號召鄉親募集熱血。屆時來捐血的民眾，只要捐血一袋同樣可獲得威秀電影票、巨城購物抵用券。

遠東巨城總經理羅仕清說，巨城開幕至今秉持社會共好共融理念，與新竹捐血中心合作迄今攜手各界共舉辦近280場公益捐血活動，募得超過4萬袋、逾1千萬c.c.熱血，成為桃竹苗地區最大的捐血平台，未來會持續辦理各項公益活動，帶動社會正向力量。

新竹Big City遠東巨城購物中心今天攜手多家企業、社團舉辦「Big熱血 捐血活動」，捐血一袋即可獲得威秀電影票、巨城購物抵用券，一口氣募到1224袋熱血。圖／新竹巨城購物中心提供
新竹Big City遠東巨城購物中心今天攜手多家企業、社團舉辦「Big熱血 捐血活動」，捐血一袋即可獲得威秀電影票、巨城購物抵用券，一口氣募到1224袋熱血。圖／新竹巨城購物中心提供

捐血中心 巨城 新竹

延伸閱讀

環島到新竹縣 賴清德提5個升級喊「打造世界新竹，宜居城市」

柯文哲新竹大造勢人潮不散 體育館外千人爭睹「阿北」

柯文哲批非核家園不可行 斥民進黨靠能源轉型趁機大撈特撈

民眾黨新竹大造勢 高虹安預錄不缺席、黃國昌訴挺柯緣由

相關新聞

捐血送電影票、抵用券 新竹巨城購物中心募1224袋熱血

每年冬季正是醫療用血迫切需求之際，新竹捐血中心近日缺血，又以AB型庫存最告急。新竹Big City遠東巨城購物中心今天攜...

鼓勵長者多動保健康 桃園副市長王明鉅：研擬出國旅遊獎勵

活到老、學到老。桃園市13區樂齡學習中心上百名銀髮長者今在桃園高中舉辦學習成果展，發表舞蹈、茶道、書法、編織和地方文史研...

消除「釘子戶」 苗市身障專屬停車格不再全時段免費

苗栗市是全縣率先實施路邊停車收費的鄉鎮市，也帶動頭份、竹南兩大市鎮相繼跟進，但苗栗市的公有停車格提供的身障專屬停車位免費...

桃園YouBike2.0 龜山先啟用

桃園市YouBike2.0來了！桃園市今年完成YouBike2.0系統發包作業，考量龜山區鄰近新北市，有跨區騎用需求，市...

新竹青創基地招10團隊 即起申請

為幫助青年實現創業夢，新竹縣政府與明新科技大學合作於2022年成立新竹青創基地（Hsinchu Startup Hub）...

苗栗糧倉拚活化 修復工程動工

苗栗縣歷史建築「原台灣省糧食局苗栗倉庫」修復再利用工程昨天動工，將以保存建築原貌為原則修復活化，預計2026年完工，修繕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。