尖石後山新光部落飄雪 民眾直擊過程約10分鐘

中央社／ 新竹縣22日電

原客文史工作者廖賢德今天表示，他約在晚間6時半許到新竹尖石鄉後山的新光部落，出現下雪情形，雖只有短短10分鐘，但族人都感到開心。

原住民、客家文化文史工作者廖賢德今天向中央社記者表示，他紀錄原客的生活，今天晚間6時半許前往在新光部落時，沿途也拍攝記錄，感覺好像出現飄雪情形，在部落停好車後，現場真的下起雪來，下雪時間約有10分鐘。

廖賢德說，他也用手機拍攝下雪情形，也清楚拍到車子的引擎上覆蓋薄薄一層雪，一旁部落孩子也開心說著「下雪了」，相當興奮，而時下雪期間當地氣溫應約2至3度感覺冷，但現場沒有下雨，就下雪了。

廖賢德表示，新光部落海拔約1600公尺左右，是尖石鄉以宇老為界的後山，因當地海拔和地勢等因素，過去也曾有過次下雪的紀錄。

文史工作者 尖石鄉 新竹

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