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邁入第17年！高虹安率團回訪姊妹市美國庫比蒂諾市 市政廳外有驚喜

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安率團回訪姊妹市美國庫比蒂諾市，與新上任的席拉莫漢Sheila Mohan市長相見歡，市政廳外設有「新竹市」方向的指示牌。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安率團回訪姊妹市美國庫比蒂諾市，與新上任的席拉莫漢Sheila Mohan市長相見歡，市政廳外設有「新竹市」方向的指示牌。圖／竹市府提供

新竹市長高虹安目前率市府訪團赴美國市政考察，今天拜會姊妹市美國加州庫比蒂諾市政府，與12月14日新上任的市長席拉莫漢（Sheila Mohan）相見歡，除受到姊妹市熱情接待，雙方也就科技、交通、教育、居住等議題交流。庫市市政廳外更豎立起指向新竹市方向的牌面。

高虹安表示，今年4月，台裔的庫比蒂諾市前市長魏虹率團來訪竹市，在會中與她相談甚歡，並承諾將在今年回訪。而此次訪美最重要的任務，就是拜會姊妹市庫比蒂諾市，除了恭賀魏虹議員圓滿完成市長任期，並回任議員繼續為市民服務，也向新上任的席拉莫漢獻上祝福。

新竹市與庫比蒂諾市締結姊妹市已邁入第17年，10多年來兩市除了官方間的交流，在教育上每年交換學生亦持續不斷，疫情期間兩市對彼此的關心與情誼不減。高虹安說，藉由此次拜會，也誠摯邀請席拉莫漢及庫比蒂諾市的朋友明年到訪竹市，市府將熱情接待，讓姊妹市感受到竹市的人情與風情。

高虹安等人訪問庫市公共場館期間，隨處可發現兩市合作交流所建立的蹤跡。目前於庫比蒂諾市立圖書館中，正展出新竹市多所國中學生所繪製的精湛藝術創作，在市政廳外更豎立起指往姐妹市新竹市方向的牌面，距離6511英里，以及參觀「新竹花園」。

民政處長施淑婷表示，新竹市目前共有9個外國姊妹市，其中美國庫比蒂諾市是唯一每年辦理交換學生的城市，是新竹市國際上重要的外國夥伴。市長高虹安落實城市外交政策，目標將竹市打造成國際化的城市，拓展國際知名度。

竹市府指出，市政訪問團除回訪姐妹市庫比蒂諾，深化雙方交流情誼，也接續訪問有「全球科技業總部、全美最幸福城市」之稱呼的森尼韋爾市（Sunnyvale City），及經濟規模占全美前十名的舊金山市（San Francisco City）等，未來將持續深化與矽谷建立合作發展的夥伴關係。

新竹市長高虹安率團回訪姊妹市美國庫比蒂諾市，與新上任的席拉莫漢Sheila Mohan市長相見歡，市政廳外設有「新竹市」方向的指示牌。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安率團回訪姊妹市美國庫比蒂諾市，與新上任的席拉莫漢Sheila Mohan市長相見歡，市政廳外設有「新竹市」方向的指示牌。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安率團訪問多元文化發展、經濟規模占全美前十名的舊金山市。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安率團訪問多元文化發展、經濟規模占全美前十名的舊金山市。圖／竹市府提供

高虹安 美國 新竹 舊金山 考察 交換學生

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