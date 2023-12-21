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桃園2024識詐形象月曆 邀李多慧扮「都會警官」擔任防詐大使

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
樂天女孩李多慧扮「都會警官」化身防詐形象大使，唯一拍下2024識詐形象月曆發布吸睛。記者曾增勳／攝影
樂天女孩李多慧扮「都會警官」化身防詐形象大使，唯一拍下2024識詐形象月曆發布吸睛。記者曾增勳／攝影

桃園市警察局邀請樂天女孩李多慧扮「都會警官」化身防詐形象大使，與15位俊男美女員警攜手合作，推出2024識詐形象月曆，推廣人民識詐觀念，市長張善政今天出席形象月曆發布會表示，透過李多慧與10幾位男女警英姿的打詐形象月曆，目的是隨時提醒市民不要被詐騙，利用精心設計月曆，每天提醒市民不要受騙，相信會供不應求。

桃園2024識詐形象月曆，市警局透過樂天球團邀請李多慧扮演警察擔任防詐大使，也是李多慧與桃警唯一合作拍攝的形象月曆，月曆以「Cyberpunk未來城市、未來科技感」風格，封面由李多慧與15位桃園男女員警一字排開充滿氣勢，展現桃園市政府打擊詐騙決心，每月不同主題、搭配簡潔識詐宣導文字，與QR Code資訊宣導防詐主題，並可連結165全民防詐網，封面及每月主題頁均可連結最新宣導影片，方便民眾正確識詐。

這項「識破！桃市府警察局 feat.防詐形象大使李多慧」2024識詐形象月曆發布會，張善政率領市警局長吳坤旭與10位分局長及市議員多人出席，由於李多慧不克出席月曆發布會，事先仍拍下穿著警察制服與男女警察形象大使互動的影片，獻上祝福，張善政稱許，看到英姿挺拔的男女警官一起為打詐宣傳，市民每天看到對防詐效果很大。他也打趣說看到月曆成品，他明年要參加拍攝。

張善政表示，2024打詐形象月曆公布，李多慧與10幾位英挺拔的男女警官拍攝，風格非常科技，每個月都有反詐的提醒標語，主要目的是隨時提醒市民不要被詐騙所騙，透過月曆每天都提醒市民識破詐騙，不要被騙，相信月曆會受歡迎，喜歡的市民可以索取，市府盡量供應。

桃園市警局表示，警政署統計去年全台詐騙案件財損高達73億元創歷史新高，最新常見詐騙假投資、網購、解除分期付款、假交友、假檢警和猜猜我是誰等6大手法，佔所有詐騙金額超過8成，透過李多慧與15位警官拍攝形象月曆主題，結合防詐5不觀念，跳脫以往公部門政令宣導方式，以「識破」詐騙為主軸，透過電影海報宣傳照，幫助民眾日常生活快速識破不同類型詐騙。

桃園2024識詐形象月曆由李多慧與桃園15位俊男美女員警合作，市長張善政（中）稱許打詐宣傳效果大。記者曾增勳／攝影
桃園2024識詐形象月曆由李多慧與桃園15位俊男美女員警合作，市長張善政（中）稱許打詐宣傳效果大。記者曾增勳／攝影
樂天女孩李多慧扮「都會警官」化身防詐形象大使，唯一拍下2024識詐形象月曆發布吸睛。記者曾增勳／攝影
樂天女孩李多慧扮「都會警官」化身防詐形象大使，唯一拍下2024識詐形象月曆發布吸睛。記者曾增勳／攝影
桃園2024識詐形象月曆由李多慧與桃園15位俊男美女員警合作，市長張善政（中）稱許打詐宣傳效果大。記者曾增勳／攝影
桃園2024識詐形象月曆由李多慧與桃園15位俊男美女員警合作，市長張善政（中）稱許打詐宣傳效果大。記者曾增勳／攝影

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