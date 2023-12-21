新竹縣今起可超商借還圖書館藏書 還可抽500元超商禮卡
為便利民眾使用公共圖書館館藏資源，新竹縣政府今天起推出超商借書、還書服務，只要支付物流費，就能透過全家便利商店及萊爾富超商取書、還書，讓閱讀公共圖書資源變得更便利。為鼓勵民眾多加利用，即日起至明年2月29日間，使用「超商取書」服務的讀者，即可參加500元超商禮卡抽獎。
新竹縣文化局長李安妤說明，使用超商借還書服務非常簡單，只需申請新竹縣公共圖書館借閱證，到「新竹縣公共圖書館」網站登入個人書房，申請超商借書服務，並繳交保證金500元，即可開通服務。
借閱書籍由物流配送至指定超商門市後便可取書，每一包裹物流費分別為全家超商50元、萊爾富超商47元。還書則是到全家超商FamiPort或萊爾富超商Life-ET服務機台，選擇「圖書館還書」，並依照一般寄件流程即完成，物流費每件45元。
新竹縣文化局表示，超商借還書服務即日起開通，民眾可借閱新竹縣公共圖書館藏書，日後將會陸續推展至鄉鎮市圖書館，服務範圍為本島，以全家超商、萊爾富超商物流服務涵蓋範圍為主。
為鼓勵民眾多多利用，即日起至明年2月29日間，至全家超商或萊爾富超商使用「超商取書」服務的讀者，即可參加抽獎，預計明年3月中旬抽出500元超商禮卡20名，得獎名單將於線上抽獎完成後，隔日公佈於文化局臉書粉絲專頁。
新竹縣長楊文科表示，公共圖書館購買書籍的經費，從他上任之後增加10倍，從300多萬元提高到3000多萬元，去年起也推出結合台北市與「桃竹竹苗」共5縣市的「一證通」圖書借閱服務。
楊文科強調，今年新竹縣榮獲教育部報告評為40萬人口以上縣市「111年整體閱讀力表現績優城市」第1名、閱讀力表現績優城市「民眾每人資源投入經費」縣市組第1名，上周更獲頒教育部圖書館事業貢獻獎的「地方首長獎」、「標竿圖書館獎」、「傑出圖書館主管獎」3項殊榮。
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