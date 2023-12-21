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高虹安就職將滿1周年 網路民調「這政策」滿意度最高

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安就職將屆滿一周年，有網路媒體「ETtoday民調雲」今天公布最新民調，結果顯示市民對市府團隊在社會福利、托育措施、交通改善及青年參與等政策推行滿意度皆超過6成。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安就職將屆滿一周年，有網路媒體「ETtoday民調雲」今天公布最新民調，結果顯示市民對市府團隊在社會福利、托育措施、交通改善及青年參與等政策推行滿意度皆超過6成。圖／竹市府提供

新竹市長高虹安就職將屆滿一周年，有網路媒體「ETtoday民調雲」今天公布最新民調，結果顯示市民對市府團隊在社會福利、托育措施、交通改善及青年參與等政策推行滿意度皆超過6成，尤其對竹市府擴大敬老愛心卡使用近8成市民滿意。市府指出，將不忘謙卑初心「傾聽民意、專注市政」，致力打造市民幸福的「安居科技城」。

依據該分「ETtoday民調雲」最新民調顯示，新竹市民對於高市長就職滿周年所推動的6項政策，滿意度皆破6成，其中在社會福利方面，以「敬老愛心卡擴大運用，照顧長輩及身障者」滿意度最高78.5%。其餘政策依序為「增設夜間及假日臨托服務」73.7%、「桃竹竹苗通勤定期票」71.3%、「好孕專車放寬申請」68.6%、「擴大青年參與政策」66.2%、「空橋興建，友善行人」61.5%。

市府指出，今年市府團隊積極推動「老幼共好、幸福友善」的社福政策，不僅持續發放安老津貼及重陽敬老禮金，另也辦理老人免費健檢、放寬免費全口假牙補助資格，更擴大敬老卡及愛心卡使用範圍，新增租借國民運動中心場地、搭乘台鐵、開放農會擴大使用等服務，並於12月擴大開放搭乘新竹往返台北路線的國道客運。

此外，在照顧長輩的同時，市府團隊積極建立友善托育環境，今年4月增設東區夜間及假日定點臨托服務，並放寬好孕專車搭乘資格，廣受家長們好評，更將於年底開辦香山區定點臨托，明年也將提高生育津貼為每胎3萬元，打造年輕一代「願婚、敢生、樂養」的婚育環境。

市府指出，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，高虹安主動邀集桃園市、新竹縣及苗栗縣，共同向交通部爭取「桃竹竹苗TPASS通勤定期票方案」於今年10月上路；更與竹縣、科管局及陽明交大達成共識，以最快速度向中央爭取「縣市先導公車計畫」核定，力拚明年上半年啟用。

市府也提到，今年新竹市政府首創推動「青年公共參與及公民培力計畫」辦理公共議題走讀及市政參訪、外縣市青諮交流、公民培力工作坊及公共參與研習營等活動，也致力完善全方位的基礎建設及福利等，就職周年施政成果逐漸展現，未來會再加倍努力回應市民期待，並強調每名市民的聲音皆是施政的重要參考依據。

民調 愛心

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