微電影述說女學生轉學回國力抗性別歧視 含金量高影片出自「他」

為推動性別平等CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）宣導，桃園青年事務局邀請開南大學電影與創意媒體學系學生李宇智，以CEDAW為主題拍攝微電影「萌芽」做為宣導教材，已公開於青年局Youtube平台，歡迎對性別議題及電影拍攝感興趣的民眾線上觀看，日前舉辦座談現場關心性別議題及對電影拍攝有興趣的100多名青年朋友們收穫滿滿。

「萌芽」講述1位女學生轉學回國來到新環境，因家庭教育關係，使她的性別平權意識比同年齡的同學高出很多。但來到新環境的她卻因為與眾不同，受到異性用異樣的眼光看待，但她無畏的站出來提倡性別平權的精神，讓班上的其他女同學們心中那顆追求平等的種子開始萌芽。

昨映後座談會中，導演李宇智說，他的創作理念在於表達女性個人的自我展現與身體自主權，不因生育、生理、月經及衛生用品等而受到歧視、調侃或異樣眼光。開南大學教授黃品堯表示，影片強調啟發平等與尊重的意識及促進婦女權益的想法，讓大眾理解消除歧視的第一步在於能互相尊重。而北科附工主任陳文玲則透過提問，帶領青年學子認識影片中男性對女主角的各種性別偏見，及可能造成的原因，並識讀媒體所呈現的性別意象及所產生的影響。