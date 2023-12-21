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北埔國小攜手數位機會中心 錄製雙語導覽介紹北埔老街

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
北埔國小今年結合北埔數位機會中心開辦的「家鄉聲音地景」數位錄音課程，由學校英語老師撰稿及指導，高年級學生擔任「雙語在地嚮導」，用聲音向世界介紹精彩的北埔老街。圖／縣府提供
北埔國小今年結合北埔數位機會中心開辦的「家鄉聲音地景」數位錄音課程，由學校英語老師撰稿及指導，高年級學生擔任「雙語在地嚮導」，用聲音向世界介紹精彩的北埔老街。圖／縣府提供

新竹縣中小學110學年度起全面實施雙語教學，北埔國小今年結合北埔數位機會中心開辦的「家鄉聲音地景」數位錄音課程，由學校英語老師撰稿及指導，高年級學生擔任「雙語在地嚮導」，用聲音向世界介紹精彩的北埔老街，讓學生不僅能鍛鍊雙語能力，也累積豐富的錄音經驗。

教育局表示，北埔國小自民國102年起，承接教育部「偏鄉數位應用精進計畫」，成立「北埔數位機會中心」，服務偏遠地區民眾，協助提供數位資訊應用資源，開辦以來致力於數位文化典藏，透過空中拍攝影片、建構食遊地圖網站、製作手機微電影與描繪色彩學地圖等方式，深度紀錄人文歷史。而在校園中，北埔國小除積極營造雙語學習環境，也設計在地課程，讓學生認識家鄉北埔。

北埔國小校長王映之表示，推動雙語教育，最重要的就是能夠「應用」，透過語言的溝通互動，幫助不同國家族群的交流與國際理解，所以學校自一至六年級皆有融入北埔文史的相關教學內容。

今年北埔數位機會中心開辦「家鄉聲音地景」課程，由明基基金會提供技術支援，北埔國小英語教師負責撰稿及指導，五、六年級學生則用聲音介紹北埔老街各個景點。在課程中，講師們說明聲音的原理，並分析比較不同麥克風器材的效果，學生們則在實作課程中，體驗聲音細節與魅力。

縣長楊文科表示，透過學生的參與和努力，使得北埔的歷史、文化和美景更具深度和廣度，同時也提升學生們的自信和表達能力。

教育局長楊郡慈說，雙語影音導覽資源收錄到北埔鄉公所、北埔國小和數位機會中心網站後，將提供國內外想認識北埔風情的民眾，更完整多元且無障礙的旅遊資訊。

教育局也指出，為了弭平數位落差現象，教育部數位機會中心在113年度的服務項目中，將加入「數位生態系統規劃」和「行動諮詢服務」，透過與長照機構、社區活動中心及關懷據點的合作，提升一般民眾的數位能力，並進一步培養社區數位種子講師，落實數位平權。

北埔 教育局 英語

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