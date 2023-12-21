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桃園石門水庫楓紅最佳賞楓景點 聖誕元旦賞楓更美
又是聖誕楓紅季節，桃園市大溪石門水庫溪洲公園、楓林大道及慈湖園區楓林、楓葉逐漸轉黃、飄紅，吸引遊客前往賞楓遊覽，水利署北區水資源分署副分署長郭耀程表示，石門水庫12月以來楓葉林轉黃、變紅達到6成，近日寒流低溫來襲，楓葉轉紅更明顯，民眾不妨趁耶誕、元旦假期欣賞滿山楓紅湖光山色。
石門水庫的溪洲公園、槭林公園及楓林大道遍植楓樹成林，每到秋冬、聖誕假期前低溫到來，楓葉轉黃、變成朱紅渲染水庫環山步道，楓紅如畫，今年因為低氣溫來得晚，楓紅來得慢，一名女遊客說，之前楓葉還沒那麼紅，但楓葉轉紅風景很漂亮，她常來水庫南苑步道賞景散步，楓葉更紅景色更美。
市府觀旅局表示，隨著12月中下旬楓紅變色，至明年元月上旬正是賞楓季節，桃園賞楓去處，推薦石門水庫溪洲公園、槭林公園及楓林大道，慈湖園區停車場周邊及拉拉山楓林景點，吸引許多民眾踏青賞楓。
北區水資分署表示，石門水庫園區楓葉在網路名列國內10大賞楓景點之一，園區種植楓樹多達3000多株，甚至有許多樹齡超過40年的青楓，目前園區楓葉轉紅達6成，寒流來襲楓葉變紅會更明顯，歡迎民眾利用聖誕、元旦假期來賞楓，民眾從園區收費站進入，沿楓林步道、大霸及溪州公園、南苑等處賞楓，步行大約1、2小時，欣賞山林楓葉變黃、楓紅搖曳的宜人景色。
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