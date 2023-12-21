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氣溫驟降人要注意 這幾類農作物也要防寒

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
近日氣溫驟降，加上北部地區有局部短暫雨，應嚴防寒害，農業部桃園區農業改良場提醒北部地區農友，甘藍、大白菜也要覆蓋防止凍傷。示意圖。報系資料照
近日氣溫驟降，加上北部地區有局部短暫雨，應嚴防寒害，農業部桃園區農業改良場提醒北部地區農友，甘藍、大白菜也要覆蓋防止凍傷。示意圖。報系資料照

近日氣溫驟降，加上北部地區有局部短暫雨，應嚴防寒害，農業部桃園區農業改良場提醒北部地區農友，柑橘類正值果實成熟期，應提早採收；甘藍、大白菜也要覆蓋防止凍傷；甘藷苗正值莖葉生長期需多加防護；白花海芋正值花芽發育期寒害前後都需注意。

柑橘類正值果實成熟期，達成熟果實應盡早採收，在果園迎風面設置防風林或防風設施，當寒流來襲前，植株可酌量增施鉀肥，以增加抗寒力。並應加強果園噴灌、覆蓋、包裹樹幹及果實套袋等措施，以減少受害程度，災後應立即移除受損果實，避免成為病蟲害感染源，受損枝條可於明年2月過後再行修剪。

而甘藍、大白菜、設施葉菜及育苗圃宜選擇避風處或設置防寒牆，並備妥不織布或塑膠布，因應冷氣團來襲時覆蓋。並隨時清除葉片上積霜及覆蓋物上積水，以防止低溫凍傷。

甘藷苗正值莖葉生長期，冷氣團侵襲前可透過不織布覆蓋防護，另可酌量增施磷、鉀肥，促進生長勢恢復。香莢蘭北向迎風面，設立防風網，溫室側邊捲揚放下，網室可以不織布等質材全株包覆防寒，覆蓋稻草、銀黑色塑膠布覆蓋保持土壤溫度，酌量施用亞磷酸提高香莢蘭抗寒力。

而白花海芋正值花芽發育期，冷氣團來襲田間保持水流狀態，減緩田區水溫及氣溫降低，冷氣團過後，加強水田排放水，避免溫度升高後，造成根莖受損腐爛。並摘除受損葉片，以免病蟲害快速蔓延。草花為育苗期和生長期，冷氣團來襲當晚運用噴灌系統間歇性噴水，冷氣團過後摘除受損花及葉片，噴灑殺菌劑保護受損枝條。

農改場提醒，後續若有災情請主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。

冷氣團 寒害 柑橘

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