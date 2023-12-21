平鎮百年老樹染重病廢除列管 公所憂倒塌砍樹惹議

桃園市平鎮區山仔頂一棵百年老榕樹感染嚴重褐根病，上月廢除列管，居民和文史工作者爭取保留，原定今天會勘搶救，區公所以專家學者認定老樹無法救治，擔憂危及用路人，日前派工砍除剩樹根，引起批評，農業局表示，程序確有瑕疵，將請區公所檢討改進。

這棵老榕樹在平鎮區山仔頂東豐路、三福路口，估計樹齡百年以上，成為在地居民的記憶，地方文史工作者表示，農業局上月行文當地福林里要解除列管保護，在地人準備發動募款醫治老樹，農業局原排定今天會勘，未料區公所先派工砍除，剩下殘存樹根，讓民眾驚訝和不捨，質疑是否為山豐重畫區偷偷摸摸砍樹。

平鎮區公所表示，經專家學者現勘，發現老樹褐根病嚴重到無法救治，樹幹嚴重腐朽，有倒塌危險，市府經審議確認解除老樹列管保護，完全依法行政，為免民眾行經危險，剪除老樹後，相關單位才排定21日會勘前施作，時間誤差致民眾誤解。

農業局說，老樹所有單位國有財產署也要求派工移除老樹，但包商未告知平鎮區公所，強行除剪老樹主幹，處理程序確有瑕疵，將請區公所配合檢討改進。