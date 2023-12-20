一站式支援 苗縣都會區原住民族服務中心動土

苗栗縣都會區原住民族服務中心今天在頭份市動土，將提供教育推廣、聚會聯繫、醫療洽詢和文化活動等「一站式」支援，使移居到都會區的原民有專屬聚集聯誼場所。

苗栗縣政府原住民族事務中心指出，縣內原住民人口約有1萬1500人，居住原鄉地區約6200人，以泰雅族、賽夏族居多，居住都會區約5300人，人口數已占45%，以阿美族為最多，主要居住頭份市、竹南鎮、苗栗市居多。

隨著都會區原住民人口數逐年遞增，縣府自民國104年起規劃籌建「苗栗縣都會區原住民族多功能服務中心」，經各方努力推動、排除用地取得等困難，終獲財政部國產署同意撥用頭份市正興路、隆恩路交叉口（北橫公路頭份大橋北側）1.6公頃國有地興建，目前辦理第1期整地、道路鋪面、排水設施及第2期主建物設置。

縣府今天在預定地舉辦動土典禮，原住民族委員會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）、苗栗縣長鍾東錦、立委高金素梅、陳瑩、鄭天財、湯蕙禎及多名縣議員共同祈求工程順利推動。

夷將．拔路兒表示，工程興建經費總計新台幣5300萬元，原民會補助5050萬元、約9成5，協助苗栗縣政府克服預算不足的問題，後續工程預算中央也已匡列準備好。

夷將．拔路兒指出，未來服務中心規劃為綜合服務功能的大型據點，整合長者照護、學童課後照顧、幼兒族語托育等服務，未來原民會補助文化健康站、學童課後輔導、部落大學、族語推動、原住民族文化創意產業等都可進駐。

苗栗縣政府表示，服務中心將提供都會區原住民族一站式支援，包括教育推廣、聚會聯繫、醫療洽詢、文化活動等，加強都會區族人間的連結，也促進文化的保存及傳承。