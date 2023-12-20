寶山椪柑評鑑暨展售新竹縣府登場 青農彭孟繁奪甜度王

由寶山鄉農會主辦的新竹縣寶山鄉椪柑品質評鑑暨柑橘嘉年華農產品展售促銷活動，今天在縣政府大廳登場。新竹縣長楊文科表示，新竹縣是柑橘的故鄉，寶山鄉的椪柑汁多甜美更是遠近馳名，年節送禮大吉大利。寶山鄉長邱振瑋也指出，鄉內除了科技大廠，柑橘種類多達幾十種，品質也冠全台，歡迎大家多多採購、享用。

縣府農業處表示，寶山鄉種植環境多為山坡地，日照充足、排水性佳，適合果樹的生長，柑桔種植的面積約200多公頃，其中椪柑面積約80公頃，產期在每年11月底至12月間，是冬季當令且重要的年節果品。

寶山農會指出，這次椪柑品質評鑑共有40點參賽，邀請桃園農改場及縣農會的專家，依果形外觀、果皮顏色及厚度、果肉成色、種子數目及糖度等項目進行評審，評審之一施伯明表示，今年平均甜度超過11度，品質優於往年。

在激烈的競爭下，今年34歲的青農彭孟繁以12.5度勇奪甜度王，他分享種植撇步：友善農耕、不傷害農地、減少農藥、多用有機質肥料並做好肥料管理。從小在果園長大的彭孟繁3年前從科技業返鄉，是第三代果農，他利用社群網路FB、LINE自產自銷，有了甜度王的加持，感到高興和榮幸。

柑橘嘉年華農產品展售活動現場，除了寶山鄉柑橘，也有來各鄉鎮的農特產品展售，寶山農會表示，每年都會篩選品質優良外觀漂亮的柑橘禮盒，在市場上有非常好的口碑也非常搶手，歡迎蒞臨採購，有意訂購者請聯絡寶山鄉農會農民直銷站：(03)5201119分機17或13。