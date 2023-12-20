茶農陳瑞書再奪新竹縣東方美人茶冬茶王 每台斤上看20萬元

新竹縣冬季東方美人茶優良茶評鑑出爐，今年再次由曾奪得特等獎的峨眉鄉茶農陳瑞書獲得，相隔3年再次贏得特等獎殊榮，陳瑞書認為關鍵在「用心」，農會預估頭等獎茶葉市價每台斤上看6萬元，特等獎更是上看20萬元，比賽茶品質難分伯仲。

陳瑞書2017年才回到家鄉峨眉種茶，因家中世代為茶農，從小即耳濡目染，為了承接家業，放棄原本紡織廠的工作，沒想到短短幾年，就在2021年首次獲得冬季東方美人茶特等獎，跌破茶圈眼鏡，讓外界不敢小瞧這名茶葉青農。

今年再次獲得特等獎殊榮，陳瑞書歸功於種茶用心，重點在茶園管理，還引進科技的力量，讓茶樹不用再看天吃飯，使用自動噴灌就能讓茶樹獲得足夠水分，而且因為東方美人茶本來就都是採用有機無毒耕種法，所以更需要細心呵護，才能顧好品質。

今年新竹縣冬季東方美人茶優良茶評鑑於18至20日一連3天在北埔鄉農會展開，共有525點參賽，除了陳瑞書獲得特等獎，其餘依序為頭等一獎楊世瑩、頭等二獎楊隆茶園、頭等三獎峨眉茶行、頭等三獎峨眉茶行、頭等五獎徐乾富、頭等六獎楊世瑩。

新竹縣長楊文科與農糧署北區分署副分署長林美華今天也到比賽現場品茶，楊文科大讚茶香清香撲鼻，入口有蜂蜜及果香，使心情愉悅精神百倍，機會相當難得。楊文科表示，新竹縣茶園面積393公頃，產量400公噸，雖然不多，但非常有經濟價值。

新竹縣府農業處為強化新竹縣茶葉評鑑人員在地化，推動成立新竹縣優良茶比賽初審團制度，自2016年起即透過北埔及峨眉鄉農會邀集年輕的青年茶農參加茶改場專業訓練，經初級班、中級班、再經考試合格並甄審，通過層層考驗擔任初審團評茶委員，也有世代傳承意味。

擔任評鑑主評的農業部茶及飲料作物改良場作物改良科長林金池指出，今年屬暖冬氣候型態，落在霜降以前的茶採收起來，冬茶的部分較差一點，但入圍茶整體來講，尤其入等茶水準還是一流的，可以看到前面的好茶都有冬茶的特色，冬茶就是甘甜度、細膩度，茶農在做茶發酵部分控制非常理想，花香、甜香、果香表現非常不錯，沖泡兩泡後，耐泡度也沒有顯現缺點，未來可以朝這個方向努力。