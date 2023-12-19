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竹縣旱坑、無負擔社區獲頒金牌農村 吸引青年返鄉為關鍵

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新埔旱坑社區以柿餅產業為基礎，發展在地創生吸引青年返鄉。圖／竹縣府提供
新埔旱坑社區以柿餅產業為基礎，發展在地創生吸引青年返鄉。圖／竹縣府提供

新竹縣第3屆金牌農村選拔由峨眉鄉無負擔社區及新埔鎮旱坑社區雙雙奪金，2社區皆以創生為主力，吸引青年返鄉再創農業價值，因此獲得評審青睞，2金牌農村更將角逐明年全國金牌農村，將社區發展理念推廣到更多地方。

獲得新竹縣金牌農村的新埔旱坑社區，一直以柿餅產業聞名，總幹事呂易承說，居民努力合作推動地方農產和客家文化，以社區傳統的柿餅產業為基礎，近年來結合食農教育和微旅行，成績不錯，提升年輕人返鄉意願，上屆拿到全國銅牌社區，這次將朝全國金牌的目標前進。

峨眉湖畔的峨眉無負擔社區同樣獲得金牌農村榮譽，總幹事曾仁炫表示，農村產業再起要靠創新及創生，社區從有機護生態出發，種植苦茶樹、成立加工廠和產銷班，另外也有鴨間稻及窯烤麵包，逐漸吸引年輕人回到農村，成為獲獎關鍵。

新竹縣農業處每年9月舉辦金牌農村縣內競賽選拔，今年邁入第3屆，共有32處社區參與，經過初賽書面審查，有8處社區進入決選，經評審實地現勘及面談聽取簡報等2階段嚴謹的審查機制，最後決選由峨眉鄉無負擔社區及新埔鎮旱坑社區榮獲竹縣金牌農村。

農業處表示，為樹立台灣農村典範，激發農村社區居民的榮譽感及向心力，農業部每3年辦理金牌農村競賽選拔計畫， 新竹縣南埔社區、寶山鄉新城社區、新埔旱坑社區分別曾獲得全國金牌農村選拔的金牌、銀牌、銅牌農村的佳績。

今年2金牌農村獲頒獎牌及3萬元獎金，此外獲得銀牌農村為北埔鄉南外社區，獲得銅牌農村為橫山鄉橫山社區，獲選為優選農村社區則有北埔鄉大湖社區、新埔鎮內立社區、新埔鎮巨埔社區、關西鎮上林社區。

峨眉無負擔社區以鴨間稻及窯烤麵包聞名，創生成社區再發展關鍵。圖／竹縣府提供
峨眉無負擔社區以鴨間稻及窯烤麵包聞名，創生成社區再發展關鍵。圖／竹縣府提供

金牌 新竹 柿餅

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