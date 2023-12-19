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航空城張善政透露最新進度 星宇等8知名企業將進駐

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園航空城公司昨舉辦「2023桃園航空城產業論壇」，市長張善政（右4）致詞強調，桃園航空城計畫從構想到土地徵收、遷建、整地，至今已超過10年，目前優先產專區整地已進入最後階段，部分土地已標售完成。圖／桃園市政府提供
桃園航空城公司昨舉辦「2023桃園航空城產業論壇」，市長張善政（右4）致詞強調，桃園航空城計畫從構想到土地徵收、遷建、整地，至今已超過10年，目前優先產專區整地已進入最後階段，部分土地已標售完成。圖／桃園市政府提供

桃園航空城計畫如火如荼進行中，最新進度航空城優先產專區目前已完成7塊基地招商，將引進星宇航空統一超商、藥華醫藥、大樹醫藥等8家知名企業，目前基地已進入土地點交程序中，預計明年後可依序點交土地給得標廠商。

桃園航空城公司昨舉辦「2023桃園航空城產業論壇」，市長張善政致詞強調，桃園航空城計畫從構想到土地徵收、遷建、整地，是一條漫長且辛苦的過程，至今已超過10年，各界一步一步努力往前推動，目前優先產專區整地已進入最後階段，部分土地已標售完成，感謝進駐企業近2年的耐心等待，相信再過不久就能順利交地給進駐企業。

市府今說明，未來桃園航空城優先產專區面積總共約52公頃，7塊基地共計約33公頃。據了解，為引進企業進駐，包括星宇航空、統一超商、藥華醫藥、大樹醫藥等8家知名企業未來可望加入開發行列，目前進入整地和點交作業程序，相信不久就能順利交地，讓企業得以運用最新的智慧化技術及淨零碳排觀念，打造心目中理想的產業發展基地。

桃園航空城公司昨以「Smart Utopia智慧永續桃花源：開放式產創生態系」為主題，邀請各產業公協會、國際新創平台、合作廠商及相關領域專家學者，齊聚一堂研討新想法。

張善政說，近年各產業都面臨智慧化與永續的挑戰，智慧化方面，智慧倉儲物流是桃園航空城六大優先產業主要招商對象之一，永續發展及淨零碳排等議題也將是未來各企業要面臨的新挑戰，因此邀請台達能源公司總經理張立業一起探討永續能源的應用策略。

張立業分享台達能源的全球經驗，以及在「Intelligent智慧物聯、Sustainable節能永續、Connecting價值共創」中，智慧能源應用方面的專業知識和創新技術，及未來永續能源的應用策略。

航空城公司表示，桃園是全台第一工業科技大城，擁有半導體、ICT、電子、汽車零組件等產業優勢，為攜手跨領域創新夥伴壯大產業生態圈，舉辦論壇探討關鍵產業如何整合企業資源與新創能量，創建開放式的創新生態系統，朝向智慧科技與創新永續雙軸轉型發展。

桃園航空城公司昨舉辦「2023桃園航空城產業論壇」，市長張善政致詞強調，桃園航空城計畫從構想到土地徵收、遷建、整地，至今已超過10年，目前優先產專區整地已進入最後階段，部分土地已標售完成。圖／桃園市政府提供
桃園航空城公司昨舉辦「2023桃園航空城產業論壇」，市長張善政致詞強調，桃園航空城計畫從構想到土地徵收、遷建、整地，至今已超過10年，目前優先產專區整地已進入最後階段，部分土地已標售完成。圖／桃園市政府提供

航空城 桃園 張善政 星宇航空 統一超商

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