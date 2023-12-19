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「苗栗陶瓷博物館典藏展」明起開幕 展出70件典藏作品

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣政府為推廣陶瓷藝術親民普及化，明天起在苗栗陶瓷博物館舉辦「苗栗陶瓷博物館典藏展」，展期將至明年2月底，會場展出超過一甲子的館藏經典作品，總共近70件作品；主辦單位表示，該展覽主題為「陶．醉．瓷」，可說是苗栗陶藝的魅力之旅，歡迎民眾各界蒞臨參觀，一起沉醉於陶瓷的獨特魅力當中。

縣府文化觀光局指出，此次展覽委請苗栗在地青年藝術家團體「心藝十三生活創藝」工作室策展，主題為「陶．醉．瓷」，以「陶」為基礎，展示苗栗陶藝的精湛工藝基礎；「醉」代表著人們與陶藝家對於陶瓷藝術的熱愛與沉迷；「瓷」則象徵著純粹與美麗。整個展覽將圍繞這三個元素，帶領觀眾進入一個充滿藝術與感官享受的陶瓷世界。

現場規畫「窯望陶詞」及「陶花齊放」兩大展區。「窯望陶詞」展區以經典造型作品為主，包含實用性、祭祀信仰類型等較具有功能性質的作品，像似座落在窯內看這些經典陶瓷作品，透過陶藝家們傳達屬於自己的詞彙。

「陶花齊放」展區以較為創意造型、觀賞型創作為主，甚至融入複合媒材，以透過不同方式，將想表達的意境發揮在作品之中，每個時代都有屬於當時那個時代的陶瓷樣貌，也是無法取代的珍貴風華，藉此再展現於觀者的眼前。

苗栗陶瓷博物館明天起將舉辦「苗栗陶瓷博物館典藏展」，主題為「陶．醉．瓷」，可說是苗栗陶藝的魅力之旅。圖／苗栗縣政府提供
苗栗陶瓷博物館明天起將舉辦「苗栗陶瓷博物館典藏展」，主題為「陶．醉．瓷」，可說是苗栗陶藝的魅力之旅。圖／苗栗縣政府提供

陶藝 博物館

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