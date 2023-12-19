G11站以北2026年通車？張善政分享桃捷綠線經驗：有信心

桃園市捷運工程局今日於長庚國際會議中心，辦理桃園捷運綠線工程研討會與成果發表會，張善政市長為研討會揭開序幕。市長張善政表示，全國有些城市都在建捷運，早年台北興建捷運的人才現在散布到這些城市，桃園也受惠，但是台北、新北和桃園蓋捷運都因為各有自己的特別地質和地形，因此透過今天成果展和訮討，和其他城市分享桃園蓋捷運採用的技術與心得，大家經驗交流讓工程更能順利施工。

張善政指出，工程人員費很大功夫克服捷運綠線許多問題，包括G07站和台鐵桃園站共構遇上文化遺址保存課題，北機場滲眉埤的土壤改良等問題也花許多時間克服，不過仍有信心藝文特區（G11站）以北到坑口連接機捷（2站地下、11站高架），還是可以在2026年底通車。

張善政和參加研討的工程人員也聽簡報，捷工局長劉慶豐表示，捷運綠線是桃園市政府自辦第一條捷運線，範圍涵蓋八德、桃園、蘆竹、大園及航空城等地區（27.8公里），工程克服許多挑戰包含穿越中山高速公路、跨越高鐵，與採用全國捷運工程最大直徑的潛盾機挖隧道、在路幅只有15公尺的桃園火車站前中正路掘進，為了保護市級古蹟景福宮，路線採繞行方式，都是相當寶貴的工程經驗。

捷工局表示，桃園市推動多條捷運包括第二階段路網，目前青埔線（青線）正辦理可行性研究，棕線延伸線（棕線）綜合規畫交通部10月有條件通過；綠線中壢延伸線綜合規畫報告國發會11月審查通過；中壢平鎮線（橘線）可行研究也將於近期決標，使桃園軌道路網一一實現。

捷工局在研討會分享「桃園捷運綠線G07車站文資處理」、「現代樂鐵的氫能源電車技術概觀」，及「全台首例都會區中圓潛盾隧道工程」工程技術，也展示階段成果和說明，與產業專家及工程單位共同研討軌道工程技術，促進軌道技術發展，並與桃園市民及各界分享綠線工程執行過程中的工程經驗。