救駕駛荒！桃園培育公車司機 受訓期就可領2.7萬月薪

桃園客運司機荒嚴重，至12月上旬仍缺260名，占駕駛總量26％。市府今宣布與全市7家客運業者簽署合作備忘錄，全國首創「受訓即就業」專案，受訓期間可領取2.7萬元基本薪資和每月5000元以上津貼，明年預計先招募100人，盼吸引更多人加入公車司機行列。

基北北桃通勤月票上路後，桃園市內公車運輸量大增，但駕駛缺額未減。市府6月起加碼4000元補貼駕駛薪資，再陸續推出最高3萬元介紹金、最高6萬元任職金等方案，並推出公車駕駛申請社宅配套措施，不過效果有限，僅減緩駕駛流失速度，產業仍缺乏新血。

市府半年前規畫自行培育客運司機，今正式宣布培訓計畫。交通局公共運輸科長黃心韻表示，市府與4家駕訓班合作，預計明年初開始招募，3月開班，第一批駕駛8月正式上線；受訓5個月期間，參與者可領每月2萬7470元薪資，和6萬5000元學習津貼和完訓獎金；為降低離職率，後續執業滿1年發2萬元獎金，滿3年發6萬元獎金。

若為原住民或新住民，除學習津貼和完訓獎金加碼到11萬5000元，市府也提供儲蓄保險補助，每人最多補助6年，前3年補助2萬元，後3年補助1萬元，總共9萬元。

黃心韻說，目前報考職業大客車駕照，須領有職業大貨車駕照1年以上，或職業小型車駕照2年以上，本次計畫放寬報名資格，只要領有普通或職業小客車駕駛執照滿2年以上，或普通、職業大貨車駕駛執照滿半年以上者皆可報名，盼提高民間考照意願。培訓計畫規畫至少2年，明年先招募100人，後年再招100人。

桃園市公共汽車客運商業同業公會總幹事簡誌良指出，目前桃園駕駛滿50歲以上者超過半數，35歲以下不到7％，30歲以下更不到3％，業者招募新血趕不上駕駛退休速度，主因是有志者無法承受培訓期間領不到薪水的空窗期，這次計畫提供基本薪資和津貼，培訓期長達5個月，相信應可釜底抽薪，也讓駕駛安心就業。

市長張善政表示，目前合理營運成本公告調整為52.795元，運價則將於明年1月1日調整為25元，希望適時反應客運業經營成本，以提高駕駛員薪資水準；市府這次也同步請勞動局，檢視各業者管理制度、工時、工作環境，盼找回駕駛工作尊嚴。