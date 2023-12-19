斥資4千萬改善淹水 竹縣新豐建興路一段雨水下水道竣工

新竹縣政府爭取中央前瞻計畫4195萬，進行竹縣新豐鄉建興路一段雨水下水道工程，經1年多施工，順利於15日竣工，新建工程完工後，可滿足新豐鄉3年重現期暴雨保護標準，解決長期以來因地勢低、僅利用側溝宣洩、遇豪大雨易積水的困境，進一步保障居民生命財產安全並降低農作物損害。

新竹縣府工務處表示，新豐鄉建興路一段與忠信街三叉路口位於山崎都市計畫區西側，原本沒有設置雨水下水道系統，道路逕流水由側溝收納後，排洩至上坑排水(茄苳溪)。過去只要豪雨來襲，舊有排水設施宣洩不及，就會造成建興路一段198-3號至建興路一段與忠信街口之間道路及周圍積水，造成人車通行不便，兩側居民生活品質也受水患影響而降低。

為改善建興路一段排水瓶頸，縣府工務處下水道科向內政部國土管理署爭取全額補助興建雨水下水道工程，工程於民國111年5月開工，隔年12月15日完工，施工內容為建興路一段196號至建興路一段與忠信街口之間的道路下方，埋設1.5×1.5公尺、長度493.5公尺的箱涵。

新竹縣長楊文科非常重視治水，根據工務處統計民國107年至112年間，透過「流域綜合治理特別條例」及「前瞻基礎建設-雨水下水道建設」等計畫，共爭取4億8033萬8千元治水經費，陸續完成湖口火車站周邊、竹東鎮中興路及竹中路、明星路、工業二路、新豐鄉德昌街、竹北市縣政九路及新近完工的新豐鄉建興路一段等雨水下水道工程。