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六福村元旦推猛獸趣味路跑 與獅虎近距離同樂迎新年

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
六福村元旦特別企畫全程3公里的「猛獸趣味路跑」活動，將可近距離欣賞獅虎。圖／六福村提供
六福村元旦特別企畫全程3公里的「猛獸趣味路跑」活動，將可近距離欣賞獅虎。圖／六福村提供

為迎接2024新的一年，新竹六福村主題樂園將於明年元旦推出全程3公里的「猛獸趣味路跑」，途中行經可愛猴園區、非洲水牛與駿馬群，最後還會跑進猛獸區，近距離感受被老虎與獅子包圍的震撼，名額限量113位，即日起官網開放購買，每人只要1100元。

六福村指出，「猛獸趣味路跑」全程約3公里，路跑套票限量113位名額，內含單人六福村門票與路跑包1份，參與遊客可跑進非洲部落與動物們打招呼，途中除會經過可愛的猴園區，還會行經非洲水牛與駿馬群，最後進到猛獸區，真實感受被老虎與獅子包圍「虎視眈眈」的獨家路跑行程，相關活動資訊可至六福村官網查詢。

同時關西六福莊也推出「日出動物園」3天2夜雙人跨年住房方案，包含六福村牛排館期間限定「耶誕戰斧豬排套餐」以及六福莊最萌登場的福豚主題鍋物盛宴－極上A5和牛雙人火鍋套餐。

元旦當天還可以搭乘2024年首班蘇丹犀望巴士秘境探險體驗，在日出前到猛獸區感受群獅們在早晨吼叫的震撼，接著進入白犀牛展場中，和犀牛們一起迎接2024年曙光。

關西六福莊也推出「日出動物園」3天2夜雙人跨年住房方案，元旦當天還可以搭乘首班蘇丹犀望巴士秘境探險體驗。圖／六福村提供
關西六福莊也推出「日出動物園」3天2夜雙人跨年住房方案，元旦當天還可以搭乘首班蘇丹犀望巴士秘境探險體驗。圖／六福村提供
關西六福莊也推出「日出動物園」3天2夜雙人跨年住房方案，包含六福村牛排館期間限定「耶誕戰斧豬排套餐」以及六福莊最萌登場的福豚主題鍋物盛宴－極上A5和牛雙人火鍋套餐。圖／六福村提供
關西六福莊也推出「日出動物園」3天2夜雙人跨年住房方案，包含六福村牛排館期間限定「耶誕戰斧豬排套餐」以及六福莊最萌登場的福豚主題鍋物盛宴－極上A5和牛雙人火鍋套餐。圖／六福村提供

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