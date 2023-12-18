龍潭大池2024有220秒跨年煙火秀 桃市府趕工修繕夜間燈光

為迎接2024年，桃園市政府將在龍潭區龍潭大池舉辦2024跨年花火音樂會，市府觀光旅遊局近日趕工整修龍潭大池吊橋燈光修繕照明及遊憩環境整理工程接近完工，市政府觀旅局、文化局今天上午表示，該吊橋夜間燈光照明工程將在月底完工，趕上配合12月31日年跨年夜花火音樂會開辦，今年花火節精彩節目，更有220秒跨年煙火秀，讓南桃園鄉親璀璨參與。

龍潭知名景點龍潭大池每年吸引許多遊客遊憩，尤其跨越大池的龍潭大池吊橋更是情侶去處，因應2024龍潭大池跨年夜花火音樂會第三年開辦，觀旅局目前正趕工進行吊橋燈光修繕照明及遊憩環境整理工程施工，市府觀旅局表示，吊橋夜間燈光照明受到雷擊損壞，吊橋兩邊橋柱受潮油漆剝落損壞，該局斥資860萬元施工修繕，吊橋燈光修繕照明工程預定12月30日前完成，可配合跨年煙火秀登場。

市府文化局表示，2024龍潭大池跨年夜花火音樂會在12月31日跨年花火音樂會邀請火舞、樂團及舞團、歌手演出奇弓馬戲水岸火舞秀，金曲樂團和舞團的嗨客慶新年及龍潭這YOUNG最精彩，晚上12時跨年高達220秒煙火秀照亮夜空。

市議員徐玉樹提前將這場龍潭跨年花火音樂貼文通知鄉親，徐說，龍潭大池花火音樂會只有銅板級的經費，讓鄉親擁有五星級的視覺饗宴，31日下午3時起，龍潭大池西岸舞台有十幾個表演團體及個人，為您獻上最精彩的演出，晚上12時跨年煙火，施放時間為3分40秒，請鄉親好朋友一起來倒數。網友獲悉紛紛留言叫好。