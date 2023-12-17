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桃園中壢仁海宮媽祖遶境回駕 張善政感念廟方發善心做公益

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（中）參加中壢仁海宮天上聖母遶境回駕安座大典，接神駕安座參香。圖／市府新聞處提供
桃園市長張善政（中）參加中壢仁海宮天上聖母遶境回駕安座大典，接神駕安座參香。圖／市府新聞處提供

桃園市長張善政今天晚上出席中壢仁海宮天上聖母遶境回駕安座大典，張善政表示，中壢仁海宮透過天上聖母媽祖進香、遶境踩街安座，傳遞媽祖聞聲救苦、仁海慈航精神，他在過程看見市民朋友誠心祈福、接駕，令他相當感動，也感謝仁海宮捐助公益散播愛心。

仁海宮天上聖母遶境回駕安座大典，張善政率民政局長劉思遠、仁海宮董事長王介禧等人一同出席，遵循傳統習俗參香和進行接神駕安坐儀式，張善政說，媽祖是眾人心中重要的神明，這次遶境活動為桃園帶來更多平安，祝福仁海宮廟運昌隆、市民朋友身體健康、家庭幸福。

張善政表示，中壢仁海宮長期募集許多善心人士資源，發揚天上聖母媽祖的善心，提供給社會上有需求的民眾，過去一年市府許多公益活動，也仰賴仁海宮所提供捐助，他感謝王介禧和廟方將天上聖母媽祖的善心，透過公益形式散播給桃園市民，讓仁海宮與市府共同照顧桃園。

桃園市長張善政（中）參加中壢仁海宮天上聖母遶境回駕安座大典，接神駕安座參香。圖／市府新聞處提供
桃園市長張善政（中）參加中壢仁海宮天上聖母遶境回駕安座大典，接神駕安座參香。圖／市府新聞處提供

媽祖 張善政

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