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竹北市豆子埔溪又成黃河 新建案開挖地下室害的

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
靠近新竹捐血中心旁的豆子埔溪又有黃泥水排入，環保局發現是新建案工地開挖地下室導致，將依水汙法開罰。圖／取自臉書竹北大小事
靠近新竹捐血中心旁的豆子埔溪又有黃泥水排入，環保局發現是新建案工地開挖地下室導致，將依水汙法開罰。圖／取自臉書竹北大小事

新竹縣竹北市豆子埔溪附近因有多處新建案，今年2月起一再染黃，新竹縣環保局至8月已接獲33起公害陳情，開罰超過2000萬。不過近來又有民眾發現，靠近新竹捐血中心旁的豆子埔溪又有黃泥水排入。新竹縣環保局稽查發現，是附近新營建工地正在開挖地下室，現場查看與逕流廢水削減計畫不符，除要求限期改善外，也將依違反水汙染防治法規定裁罰。

有民眾上周四（14日）在臉書社團「竹北大小事」貼出照片，畫面只見放流管排出黃色泥水，瞬間把河道染黃，民眾也指出，當天沒下雨，但流出的水卻是黃黃的，不少網友也紛紛留言：「這是竹北風景，象徵建築業產業發達」、「下游有牛牛鴨鴨大烏龜，美好生態請大家共同維護」。

新竹縣環保局表示，接獲民眾陳情新竹捐血中心附近溪水呈現混濁，上周五（15日）上午已派員稽查，發現國義段98地號一家建設公司正在進行地下室開挖作業，目前開挖至地下2層。

環保局指出，稽查人員現場依計畫內容查看處理設施，發現應設置4座鐵製材質臨時性沉砂池，但經比對工地現場沉砂池數量及材質，皆不符營建工地逕流廢水削減計畫內容，除現場開立限期改善通知單，同時要求廠商12月29日前改善完畢。

環保局表示，由於該建設公司違反水汙染防治法第30條「在水汙染管制區內，於水體及其沿岸排放汙染物」，將依水汙法第52條裁罰3萬元以上、300萬以下元罰鍰。

新竹縣竹北市豆子埔溪附近因有多處新建案，今年2月起一再染黃。圖／取自臉書竹北大小事
新竹縣竹北市豆子埔溪附近因有多處新建案，今年2月起一再染黃。圖／取自臉書竹北大小事

新竹 捐血中心

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